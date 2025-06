Perugia. Incendio all’esterno di un’azienda a Ponte Felcino: evitato il peggio grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle ore 9:00, all’esterno di un’azienda situata in località Ponte Felcino. Le fiamme hanno interessato l’area esterna di un magazzino di materiale edile, coinvolgendo numerosi bancali e altri materiali stoccati all’aperto.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia, con un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP). L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme raggiungessero una cisterna contenente circa 20.000 litri di gasolio, destinato al rifornimento dei mezzi aziendali e situata nelle immediate vicinanze del rogo.

Grazie alla rapidità e all’efficacia delle operazioni di spegnimento, sono state scongiurate conseguenze ben più gravi. Al momento, sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area. Non si segnalano feriti.