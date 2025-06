Maglioni Natalizi: la startup che ha fatto del Natale il suo successo

Il Natale è certamente uno dei momenti più attesi dell’anno, da grandi e piccini. Un’occasione di gioia, festa e condivisione, complici le case e le vie dei centri abitati che si illuminano in un modo tutto particolare, diventando sfondo di una ricerca frenetica del dono.

E quale regalo migliore se non un maglione natalizio, specialmente quando simbolo di inclusività, allegria e attenzione all’ambiente? Sono del resto proprio questi tratti che hanno decretato il successo della startup italiana Maglioni Natalizi, capace di registrare una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie a un’intuizione nata dopo un’esperienza vissuta in Irlanda: un Paese in cui i maglioni sono il capo per eccellenza nel periodo delle Feste.

Una storia di successo, tra Italia e Irlanda

Tutto è cominciato nel 2018 – e dunque circa sette anni fa – con una piccola collezione di soltanto sei modelli. L’intuizione prende forma dal cosiddetto Christmas Jumper Day: la Giornata del Maglione Natalizio, organizzata da molteplici aziende, un’occasione durante la quale tutte le persone indossano un maglione natalizio. Cosa che nell’Isola di Smeraldo avviene in maniera continuativa tra dicembre e gennaio.

Non si tratta soltanto di un gesto legato alla tradizione e quindi dalla pura velleità estetica. Il maglione diventa sinonimo di condivisione e persino solidarietà, un valore insomma: tratti riportati fedelmente dall’azienda italiana fin dai primi modelli.

Oggi Maglioni Natalizi vanta decisamente ben più delle sei creazioni degli inizi, tanto che per la prossima stagione sono previsti oltre 150 modelli per adulti e oltre 65 per bambini, tutti unici e originali, esclusivi e brevettati per offrire quel quid in più a chi le accorda la sua preferenza.

Del resto, fanno parte dell’azienda dei creativi che nutrono una vera e propria ossessione per stupire ogni volta con fantasie diverse, evocative, originali.

Non solo maglioni natalizi: un catalogo per tutta la famiglia

Il catalogo di Maglioni Natalizi ha saputo aggiungere nel tempo altri elementi a corollario dei classici maglioni in stile irish. La collezione contempla anche un ampio assortimento di pigiami, magliette, calzini, orecchini, cerchietti, cappelli di Natale, persino dei maglioni natalizi per cani, perfetti per far sentire il proprio pelosetto parte della famiglia.

Ogni prodotto mantiene lo stile distintivo del brand, risultando comodo e allegro, piacevole da indossare. Ciò è possibile grazie a una spiccata attenzione alla qualità, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità.

Uno sguardo alla sostenibilità

Almeno il 25% dei prodotti di Maglioni Natalizi è infatti realizzato in 100% cotone biologico, ottenuto da agricoltura ecologica e coltivazioni biologiche. Ciò vuol dire che non sono impiegate soluzioni con modificazioni genetiche, altamente dannose per l’ambiente, né prodotti chimici di sintesi come fertilizzanti e insetticidi.

Gli standard rispettati sono rigorosi, come nel caso del NOP degli Stati Uniti, ovvero National Organic Program.

È certamente questo amore per l’ambiente, vissuto con senso di responsabilità individuale e collettiva, che ha spinto la startup a prendere parte a dei progetti sociali, come quello promosso da Save the Children con l’iniziativa scolastica “Christmas Jumper Day”, a favore delle famiglie più svantaggiate.

Una partnership volta a offrire un supporto concreto anche a livello sanitario, per dare a ragazze e ragazzi la possibilità di realizzare un futuro migliore. Non è forse questo un modo per augurare in maniera più autentica Buon Natale?