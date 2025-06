Milano si prepara ad accogliere la XIII edizione di ARIM – Aids Running in Music

Una corsa solidale tra sport, musica e prevenzione contro l’HIV

Martedì 17 giugno 2025, a partire dalle ore 19:00, il Parco Sempione di Milano e l’Arena Civica torneranno a colorarsi con l’energia e l’entusiasmo di ARIM – Aids Running in Music, l’evento promosso da Anlaids Lombardia ETS, in collaborazione con APE Milano, per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi a favore della lotta contro l’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

ARIM Running Kiss è molto più di una corsa: è un gesto simbolico, una festa aperta a tutti, dove il bacio – con cui si passa il testimone durante la staffetta – diventa messaggio di amore, felicità e soprattutto lotta contro il pregiudizio. La formula, ormai collaudata e partecipata, prevede una staffetta intorno all’Arena Civica: quattro giri per quattro partecipanti, con la possibilità di iscriversi singolarmente o in gruppo. La partecipazione è gratuita, ma è gradita una donazione a sostegno dei progetti di Anlaids Lombardia.

Durante l’intera serata ci sarà spazio anche per musica, street food e momenti di approfondimento e prevenzione. Saranno infatti offerti test HIV e HCV (epatite C) gratuiti, e distribuite informazioni sulle attività di Anlaids, che da oltre trent’anni è in prima linea nella promozione della cultura della prevenzione, nel supporto alle persone con fragilità e nella ricerca scientifica.

A ogni partecipante sarà consegnata una t-shirt ufficiale e un pettorale personalizzato, e per chi si iscrive singolarmente, sarà possibile essere inseriti in una squadra creata ad hoc. ARIM è anche un’occasione per conoscere nuove persone, condividere un messaggio importante e contribuire concretamente a una causa che riguarda tuttə.

Un gesto simbolico che ha fatto la storia

Il “Running Kiss” trae ispirazione da uno dei momenti più iconici nella storia della lotta all’HIV: il bacio tra l’immunologo Fernando Aiuti e l’attivista Rosaria Iardino nel 1991, immortalato in una foto che fece il giro del mondo, dimostrando che l’HIV non si trasmette con un bacio. Quel gesto divenne un potente simbolo contro lo stigma e la disinformazione.

Iscrizioni aperte su www.aidsrunninginmusic.com

ARIM ti aspetta per correre, sorridere, abbracciare e fare la differenza.