Attivi si nasce e si rimane a Taranto venerdì 6 giugno 2025

Taranto. Anche in questo inizio estate 2025 la O.D.V. (Organizzazione di Volontariato) Auser Tamburi Taranto porta in scena il suo spettacolo di fine anno sociale 2024/2025 “Attivi si nasce e si rimane”.

L’evento è in programma venerdì 6 giugno 2025, alle ore 19:30, ed avrà come sede il Teatro Tatà, nel Quartiere Tamburi di Taranto; in scaletta coreografie varie, principalmente ballo sociale e danze latino americane, ma anche alcuni momenti di teatro danza con scene tratte del magico mondo di Mary Poppins, abilmente rivisitate dall’insegnante Loredana Peluso (maestra di ballo e teatro).

L’organizzazione, nata nell’ottobre 2007 (Presidente Cosima Damiana Peluso, Vicepresidente Giovanni Motolese), è finalizzata a promuovere il benessere e l’inclusione sociale delle persone anziane, incentivando l’invecchiamento attivo, attraverso vari progetti, e ad oggi conta circa duecento soci, presso la sede operativa della centralissima Via Lisippo del quartiere tarantino; inoltre collabora ormai da tempo con molte delle associazioni del posto: dalla Caritas (che li ospita nei propri locali), alla Biblioteca Marco Motolese, al C.S.V. (Centro Servizio del Volontariato), fino ad una proficua collaborazione con lo SPI CGIL del quartiere per la gestione delle questioni sociali.

Tanti i progetti varati in questo anno, a sostegno delle persone bisognose, e molti i traguardi raggiunti: proprio in relazione all’invecchiamento attivo è stato vinto dall’Auser Tamburi Taranto un bando regionale con il progetto “Attivi si nasce e si rimane”, cui hanno preso parte tutte le associazioni simili pugliesi, ma che ha visto la vittoria di solo cinque di esse, di cui tre appartenenti tutte ad Auser Taranto, ed una di esse è proprio Auser Tamburi Taranto; ciò ha dato la possibilità di creare corsi formativi per l’utenza (persone di età over 65) con corsi adatti che hanno contato l’iscrizione e la contestuale partecipazione di circa 30 allievi cadauno. Questi i corsi attivati: educazione al ballo e al teatro (gestito dall’insegnante Loredana Peluso), alfabetizzazione informatica (insegnante Anna Vitti), educazione al consumo e prevenzione truffe (insegnante Maria Antonietta Brigida, neo Presidente C.S.V.), ginnastica dolce, alimentazione sana e senza sprechi (insegnante Piera Vitti), tutti avviati lo scorso mese di febbraio 2025 e che termineranno a fine giugno, con ripresa nel prossimo anno sociale 2025/2026.

Nel corso della serata, presentata da Giuseppe Stigliano, saranno premiati anche tre soci che hanno partecipato, in inverno, al concorso Auser Puglia “Il presepe più bello”.

È stato poi varato un altro progetto dal titolo C.I.STA – Fondazione Sud finalizzato a contrastare l’esodo degli oggi bambini, futuri giovani, dal Quartiere Tamburi: attraverso laboratori, immagini di repertorio, scambi di informazione generazionale (es. tra nonni e nipoti), il recupero delle tradizioni, dei giochi di un tempo, si è cercato di far conoscere ai più giovani la storia del quartiere stesso, e della profondità di certe radici culturali, spesso rimaste in ombra.

Auser Tamburi Taranto si avvia pertanto ad essere una realtà collaudata per l’inclusione sociale.

Ospiti della serata Isabella Matarrese (presidente provinciale Auser Taranto), Carmen De Vincentis (maestra di ginnastica dolce e pilates), Massimiliano Battista e Maria Pignatelli (maestri di caraibico) e Cosimo Martino (voce).