Serie B, Cremonese terza promossa in serie A dopo sconfitto (2-3) lo Spezia nel ritorno play-off

È la Cremonese del tecnico Giovanni Stroppa la terza promossa in serie A. Promozione avvenuta dopo che la Cremonese ha battuto (2-3) nella finale play-off, partita di ritorno, lo Spezia. La partita d’andata in casa dello Spezia terminata a rete inviolate. Per mistet Giovanni Stroppa si tratta della terza promozione nella massima serie dopo quelle conquistate dal Crotone come seconda classificata alle spalle del Cagliari, e del Monza attravetso i play-off. Complimenti alla Cremonese e, sopratutto a mister Stroppa che dimostra di essere l’allenatore più preparato della cadetteria ed i campionati vonti sono la dimostrazione.