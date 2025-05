Personalità e studenti italoamericani premiati dalla Fondazione Sons of Italy al 36° Gala dei National Education & Leadership Awards

WASHINGTON DC – Personalità di governo, della medicina, del servizio pubblico, delle arti e del cinema sono stati premiati giovedì al Ronald Reagan Building e all’International Trade Center di Washington dalla Sons of Italy Foundation (SIF) in occasione del 36° Gala annuale dei National Education & Leadership Awards (NELA), che quest’anno celebra la Regione Lombardia. La SIF ha assegnato quasi 200.000 dollari in borse di studio a 18 studenti, tra i 5.000 e i 20.000 dollari ciascuna, a laureati e diplomati di origine italiana per il loro esemplare rendimento accademico, la leadership scolastica e il servizio alla comunità. Nove dei beneficiari delle borse di studio hanno partecipato al NELA Gala 2025 e sono stati premiati sul palco.

Tra i premiati del NELA 2025 figurano: Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia); Cristiana Dell’Anna (Attrice teatrale e cinematografica, protagonista nel film “Francesca Cabrini”); Francesca Zambello (Direttrice artistica della Washington National Opera); l’On. Nick LaLota (Rappresentante dello Stato americano per il primo distretto congressuale di New York); e il Dr. Pierpaolo Sileri (Rinomato chirurgo, ex Senatore e Vice Ministro della Salute della Repubblica Italiana). All’evento era presente anche Alessandro Gonzales, Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia, che ha pronunciato un discorso a nome del Presidente Onorario Mariangela Zappia, Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. Nel suo discorso ha affermato che l’OSDIA “continua ad essere un punto di riferimento primario per la comunità italo-americana, che svolge un ruolo vitale nella società americana, ed è il motore del rapporto vitale tra Italia e Stati Uniti”, aggiungendo che il rapporto è “un legame transatlantico, costruito su valori condivisi”.

A ritirare il premio a nome del Presidente Fontana è stato il Vicepresidente Marco Alparone, che durante l’evento ha parlato dello stretto rapporto tra Stati Uniti e Lombardia. “Questo premio è un omaggio al forte legame tra la Lombardia e gli Stati Uniti – ha detto il Vicepresidente Alparone -, un legame fatto di storia, cultura e valori condivisi con la comunità italo-americana. Questa serata non è stata solo una celebrazione dell’eccellenza italo-americana, attraverso i nostri premiati e studenti borsisti, ma è anche una testimonianza dell’importante relazione tra gli Stati Uniti e la Regione Lombardia”.

La Sons of Italy Foundation (Fondazione Figli d’Italia) è il braccio filantropico dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA). Fondato nel 1905, l’OSDIA ha sede a Washington D.C., vicino al Capitol Hill, e conta più di 400 logge a livello nazionale. Ad oggi, la SIF ha donato decine di milioni di dollari, che sono andati a beneficio delle sue campagne di raccolta fondi per i quattro enti di beneficenza nazionali: l’Associazione Alzheimer, la Fondazione per l’Anemia di Cooley, la Fondazione Doug Flutie Jr. per l’Autismo e il Museo Garibaldi Meucci.

INFO – Per richieste di informazioni stampa, contattare Samuel Weinmann, coordinatore delle comunicazioni OSDIA, al numero 202-547-2900 o all’indirizzo [email protected].