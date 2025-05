Nasce “Fall in Magics – 2K25”: dal format radiofonico al debutto discografico per i due speaker di Seven Magics

Dalla radio alla musica prodotta in autonomia: è questo il percorso intrapreso da Marco Trocino, in arte Mark Soul, e Andrea Colapietro, alias Andre dal Furgone, ideatori del format radiofonico Seven Magics. Il programma, in onda nei weekend su una nota emittente calabrese, è nato dall’unione di due voci e due città – Catanzaro e Bolzano – che ogni settimana si incontrano sulle onde radio per raccontare, attraverso le canzoni, il vissuto quotidiano e creare un dialogo diretto con gli ascoltatori.

Dopo il successo del programma, Marco e Andrea hanno deciso di spingersi oltre i microfoni per dare forma al loro primo progetto musicale: Fall in Magics – 2K25, un album autoprodotto che raccoglie dieci brani originali, frutto di un anno di lavoro, sperimentazione e passione.

Il disco, completamente indipendente sia nella produzione che nella distribuzione, rappresenta una sintesi tra mondi musicali diversi: dal trap al pop, passando per il country jazz fino al funk-soul, con un brano firmato interamente da Mark Soul. Ogni traccia è un frammento di vita, un racconto in musica di sentimenti, abitudini, relazioni e visioni del mondo.

“Viviamo un’epoca in cui la musica tende spesso all’omologazione – spiegano i due speaker – ma questo non ci ha impedito di trovare una nostra voce, un linguaggio personale e autentico. Grazie agli strumenti digitali di oggi, è ancora possibile fare arte in modo libero e indipendente”.

Fall in Magics – 2K25 è la dimostrazione di come la passione e la voglia di mettersi in gioco possano trasformarsi in un progetto concreto, capace di unire generazioni, stili e territori lontani, nel nome della creatività.