“Medioevo scoperto / Medioevo pellegrino”: al via a Udine la 19ª edizione degli Incontri di musica, arte e storia

Un viaggio tra storia, arte e spiritualità nel cuore del Friuli: prende il via la diciannovesima edizione del ciclo Incontri di musica, arte e storia, promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata e dal Museo del Duomo di Udine, con il sostegno del Comune di Udine e nell’ambito del cartellone di Udine Estate. Il titolo scelto per l’edizione 2024 è “Medioevo scoperto / Medioevo pellegrino”, e accompagnerà il pubblico in una serie di appuntamenti culturali tra giugno e ottobre.

La manifestazione, che da anni valorizza il patrimonio artistico e spirituale della città, propone per l’estate conferenze, concerti, mostre e visite guidate, focalizzandosi in particolare sul periodo medievale e sui Santi Patroni Ermagora e Fortunato, figure chiave nella storia religiosa friulana.

Il 6 giugno un evento speciale: la spada del Patriarca Bertrando esposta fuori teca

Il primo evento di rilievo è in programma giovedì 6 giugno, data in cui si commemora la morte del Beato Bertrando, Patriarca di Aquileia. Protagonista assoluta sarà la sua spada del XIV secolo, che per l’occasione verrà esposta eccezionalmente fuori dalla teca. La visita guidata al Museo del Duomo, prevista alle ore 16.00, permetterà di ammirare da vicino questo raro manufatto prima del restauro conservativo. L’accesso è limitato e su prenotazione obbligatoria (email: [email protected]). L’iniziativa sarà replicata anche il 7 giugno, alle ore 10.30, 16.30 e 17.30.

Gli studenti dello Zanon protagonisti con i nuovi percorsi inclusivi

Sempre il 6 giugno, alle 11.00, verrà presentato il progetto “Cammini inclusivi: dal Museo del Duomo alla Cappella della Purità”, frutto del lavoro degli studenti dell’Istituto Tecnico “A. Zanon” di Udine. Gli itinerari, ideati con il supporto di Willeasy s.r.l. e della direzione del museo, fanno parte dell’iniziativa didattica ArteWeb in Tour e sono fruibili tramite QR code. Il loro obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti attraverso una comunicazione semplificata e inclusiva. Interverranno la dirigente scolastica Elena Venturini e la docente coordinatrice Laura Chinellato.

Una conferenza per scoprire la storia della spada del Beato Bertrando

La giornata si concluderà alle 17.30, presso la Chiesa della B.V. della Purità, con la conferenza “Sulla spada del Beato Bertrando”. Dopo l’introduzione di Mons. Luciano Nobile e Maria Beatrice Bertone, interverranno Tommaso Vidal (Università di Bergamo) con una riflessione sulla produzione siderurgica in epoca medievale, Giovanni Sartori, esperto di archeologia sperimentale, e Florian Messner (Università di Innsbruck), che presenteranno gli studi e le analisi condotti sull’arma.

Con il suo ampio ventaglio di iniziative, “Incontri di musica, arte e storia” si conferma un punto di riferimento per chi desidera esplorare il passato con sguardo nuovo e partecipato.