Vibo Valentia. Gli studenti del Liceo Scientifico “G. Berto” protagonisti del TeleGiornale degli Studenti: un successo firmato Città Attiva

Una giornata ricca di emozioni e talento al Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, dove gli studenti si sono trasformati in veri e propri giornalisti per dare vita al TeleGiornale degli Studenti. A darne notizia, con entusiasmo e orgoglio, è Daniela Primerano, che ha voluto condividere sui social la sua ammirazione per il progetto promosso dall’Osservatorio Civico CITTÀ ATTIVA Vibo Valentia.

«Ascoltate i ragazzi del Liceo “G. Berto” – scrive Primerano – che oggi hanno condotto magistralmente il TeleGiornale degli Studenti. Sono stati davvero bravissimi!» aggiungendo i complimenti anche alle professoresse che li hanno accompagnati in questo percorso formativo.

L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze del territorio, dando voce alle giovani generazioni e mettendo in luce quanto di positivo offre la comunità vibonese. Un progetto che ha suscitato grande coinvolgimento ed emozione, anche grazie all’impegno instancabile di Francesca Guzzo, lodata per aver dedicato “anima e cuore” alla realizzazione dell’iniziativa.

Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e partecipazione giovanile, che conferma il valore della scuola come luogo di crescita, espressione e dialogo con il territorio.