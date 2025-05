Simona Toma (Libritalia): “Ogni libro è una nuova vita che entra nella mia”

“C’è un momento, ogni giorno, in cui apro un libro e sento che una nuova vita entra nella mia”. Così si apre la riflessione condivisa da Simona Toma, Direttrice Editoriale di Libritalia, che in una dichiarazione pubblica racconta il senso più profondo del suo lavoro e della sua passione per la lettura.

Toma descrive l’esperienza della lettura come un incontro quotidiano con vite altrui, storie capaci di far sorridere o di stringere lo stomaco, di gridare o sussurrare con pudore. “Sono vere, autentiche, vissute. A volte dolorose, a volte piene di luce. Sempre umane”, scrive la direttrice, sottolineando l’importanza di accogliere ogni racconto con rispetto.

Nel suo ruolo editoriale, Toma rivela un approccio attento e sensibile: “Non lascio nulla al caso: ogni parola è un frammento di qualcuno, e io la tratto come tale”. Un impegno che va oltre la professionalità, radicato in una passione profonda: “È il mio modo di ascoltare il mondo”.

Con questa dichiarazione, Simona Toma ribadisce la missione di Libritalia: dare voce a storie autentiche e valorizzare il potere umano e trasformativo della parola scritta.