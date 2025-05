Corsa al Rettorato: Marianelli favorito? Una sfida decisiva per l’Università di Perugia

Il 4 giugno si avvicina, e con esso una data destinata a segnare un passaggio cruciale nella storia dell’Università degli Studi di Perugia, uno dei più antichi e autorevoli atenei d’Europa, con oltre sette secoli di vita. Fondata ufficialmente nel 1308, l’Università di Perugia rappresenta un pilastro della cultura italiana, un’istituzione che ha attraversato i secoli coltivando sapere, ricerca e formazione di qualità.

In questi giorni si sta consumando una delle campagne per il Rettorato più tese degli ultimi decenni. Una sfida a cinque, accesa e combattuta, dove le dinamiche del web e dei media hanno contribuito a esasperare i toni. Polemiche, sospetti, narrazioni distorte: mai come ora il voto è stato descritto come “politico”, nel senso più partitico e divisivo del termine.

Ma la realtà è un’altra. Qui non si tratta di scegliere una parte politica, ma la migliore guida possibile per un’istituzione che ha il dovere di restare libera, autonoma, alta. L’Università deve certamente dialogare con le istituzioni, con il territorio, con le imprese e con il mondo, ma senza perdere la sua indipendenza e la sua vocazione pubblica.

I cinque candidati in corsa sono tutti accademici di rilievo, con percorsi e visioni differenti. Tuttavia, da più parti, emerge con forza la figura del prof. Massimiliano Marianelli, docente di Storia della Filosofia, stimato per equilibrio, competenza e capacità di ascolto. Un candidato percepito da molti come capace di unire, piuttosto che dividere, di rappresentare l’insieme e non una sola parte.

Secondo fonti interne e addetti ai lavori, Marianelli potrebbe essere a un passo dall’elezione già al primo turno, un evento raro che segnerebbe una svolta nella storia recente dell’ateneo. La sua candidatura è vista come quella più in grado di ricucire le fratture, restituire serenità all’ambiente universitario e offrire una visione di futuro che tenga insieme tradizione e innovazione.

Qualunque sarà l’esito, sarà fondamentale — dopo il voto — ricompattare la comunità universitaria, superare le divisioni e rimettere al centro ciò che davvero conta: la qualità della ricerca, l’internazionalizzazione, la didattica, il benessere di chi studia e lavora in ateneo.

Perché l’Università di Perugia è molto più di una macchina amministrativa o di una palestra di potere: è un’eredità culturale viva, una risorsa della società, un faro per il presente e per le generazioni future.

📷 Nota a margine:

La foto di copertina è tratta da un frame di una recente intervista televisiva rilasciata dal prof. Massimiliano Marianelli a un’emittente locale.