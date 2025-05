Rieti: sabato 31 maggio banchetto informativo per promuovere l’astensione al referendum sulla “cittadinanza breve”

Sabato 31 maggio, a partire dalle ore 18:00 in Piazza Cavour, si terrà un banchetto informativo promosso da Area Rieti e Movimento Indipendenza Rieti per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un’astensione consapevole in occasione del referendum sulla cosiddetta “cittadinanza breve”, previsto per l’8 e 9 giugno.

Secondo gli organizzatori, il referendum propone una semplificazione eccessiva dell’iter per ottenere la cittadinanza italiana, rischiando – a loro avviso – di compromettere i valori fondanti della Nazione. Il timore è che la riforma possa spalancare le porte a milioni di nuovi cittadini senza adeguate garanzie di integrazione linguistica, culturale e giuridica, generando così cittadini “automatici” estranei ai principi della convivenza civile.

«La cittadinanza non può essere ridotta a un atto simbolico o ideologico – dichiara Chicco Costini, portavoce di Area Rieti – ma deve essere l’esito di un percorso serio e rigoroso. È necessario rafforzare i requisiti, non alleggerirli: conoscenza della lingua, adesione ai valori costituzionali e rispetto delle leggi devono essere condizioni imprescindibili.»

Costini propone inoltre di legare la cittadinanza a una condotta irreprensibile anche nel lungo periodo, suggerendo l’introduzione di norme che prevedano la revoca della cittadinanza in caso di reati commessi nei dieci anni successivi al riconoscimento.

L’iniziativa punta a bloccare la riforma evitando il raggiungimento del quorum, ritenuto l’unico modo per impedirne l’entrata in vigore. «Non è una battaglia contro qualcuno – precisa Costini – ma a favore di tutti, per difendere le regole, la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità.»

Il banchetto si propone come un momento di confronto civile, aperto e informato. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.