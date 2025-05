Antonello Lamanna a Radio Onda Verde: una voce per la cultura italiana tra Vergari Day e divulgazione internazionale

Mercoledì 11 giugno, dalle 14:30 alle 15:30, Antonello Lamanna sarà protagonista di una puntata speciale su Radio Onda Verde, ospite del conduttore radiofonico e scrittore Domenico Nardo. L’intervista, trasmessa in diretta sia in FM che in streaming web, offrirà agli ascoltatori un’occasione interessante per ascoltare una delle voci più autorevoli nel panorama della linguistica, dell’etnomusicologia e della comunicazione scientifica italiana.

L’incontro ruoterà attorno a due assi principali: il Vergari Day, evento culturale di crescente risonanza nel panorama nazionale, e una conversazione a tutto campo sull’eclettica attività di Antonello Lamanna, che da anni si distingue per il suo impegno nella valorizzazione dell’oralità, dei dialetti e delle tradizioni popolari italiane.

Lamanna, giornalista pubblicista dal 1997 e attualmente docente e ricercatore presso l’Università per Stranieri di Perugia, è una figura che coniuga ricerca accademica, produzione culturale e divulgazione con una naturalezza rara. Laureato in Lettere Moderne, ha esteso i suoi interessi in molteplici direzioni: dalla dialettologia italiana alla fonetica, dall’antropologia visuale alla comunicazione scientifica multimediale, con progetti che hanno coinvolto istituzioni accademiche italiane e internazionali.

Uno dei suoi contributi più significativi è Voxteca, un progetto di archivio sonoro che raccoglie e studia le varietà dialettali e linguistiche del territorio italiano, con particolare attenzione all’oralità come forma espressiva, identitaria e culturale. Voxteca non è soltanto una banca dati, ma un laboratorio vivo di memoria, un luogo in cui la scienza incontra la tradizione per restituire voce a comunità spesso dimenticate o marginalizzate.

Durante la trasmissione, si parlerà anche delle esperienze editoriali di Lamanna: è infatti fondatore della Perugia Stranieri University Press e direttore responsabile della rivista scientifica Gentes, espressione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’ateneo perugino. La sua attività ha contribuito a rinnovare il modo in cui l’accademia comunica con il pubblico, rendendo accessibili contenuti complessi e stimolando il dibattito culturale anche al di fuori dei circuiti specialistici.

Particolarmente interessante sarà il focus sul Vergari Day, una manifestazione dedicata alla Riserva Naturale del Fiume Vergari, alla cultura popolare e al ruolo della comunità nel preservare le proprie radici. Lamanna, tra i promotori del progetto, ne illustrerà il significato simbolico e sociale, e ne traccerà le evoluzioni future.

Non mancheranno riflessioni sull’importanza della divulgazione scientifica come strumento di coesione sociale, inclusione e riscoperta delle identità locali, in un momento storico in cui il patrimonio immateriale rischia di scomparire sotto il peso dell’omologazione culturale.

La presenza di Lamanna su Radio Onda Verde non è solo un’occasione per conoscere meglio un intellettuale raffinato e appassionato, ma anche per riflettere sul ruolo della radio come medium culturale, capace di unire passato e presente, voce e ascolto, sapere ed emozione.

Appuntamento dunque a mercoledì 11 giugno, ore 14:30, per una trasmissione che si preannuncia densa di contenuti, umanità e prospettive. Un’ora per capire meglio dove sta andando la cultura italiana, e con quali strumenti possiamo continuare a raccontarla.

Domenico Nardo