Vibo Valentia, grande attesa per il concerto di Edoardo Carmelo Marchese al Conservatorio “Torrefranca”

Domani, giovedì 29 maggio alle ore 18:00, la sala concerti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, all’interno dell’Ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica Musicale 2025, organizzata in collaborazione con Ama Calabria.

Protagonista della serata sarà il chitarrista Edoardo Carmelo Marchese con un programma dal titolo “Musica italiana fra Sette e Ottocento”, che propone un viaggio tra alcune delle pagine più affascinanti del repertorio italiano. Il concerto sarà caratterizzato da un’esecuzione su strumenti storici, con un approccio filologico particolarmente curato.

In programma, brani di grandi maestri italiani come Domenico Scarlatti (Sonate), Nicolò Paganini (Grand Sonata M.S.3), Giuseppe Antonio Brescianello (Partita XV) e Mauro Giuliani (Grande Ouverture Op. 61).

Marchese, titolare della cattedra di Chitarra presso il Conservatorio “Torrefranca”, è un musicista di fama internazionale. Diplomatosi con merito presso lo stesso istituto, si è perfezionato con artisti di fama mondiale come Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer e Hopkinson Smith. Vincitore di prestigiosi concorsi, tra cui il “Michele Pittaluga” di Alessandria, ha insegnato nei Conservatori di Roma e Matera, oltre ad aver maturato una solida esperienza come didatta e studioso della metodologia musicale.

La sua attività concertistica è votata alla riscoperta e valorizzazione del repertorio originale per chitarra, spesso poco esplorato, attraverso l’uso di strumenti storici e uno studio attento delle fonti.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di musica classica e per chi desidera immergersi in un’atmosfera musicale di grande raffinatezza.