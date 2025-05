A Spello incontro istituzionale tra il Sindaco Landrini e il Questore di Perugia: al centro la sicurezza del territorio

Si è svolto presso la sede comunale di Spello un incontro istituzionale tra il Sindaco Moreno Landrini e il Questore di Perugia, Dario Sallustio, alla presenza degli assessori Rosanna Zaroli (Politiche sociali), Enzo Napoleoni (Sicurezza) e del vice comandante della Polizia Locale, Barbara Casciola.

Al centro del confronto il tema della sicurezza del territorio e il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, con l’obiettivo di potenziare le azioni di prevenzione e controllo. Durante l’incontro è stata riaffermata la stretta sinergia tra Comune e Questura, con particolare attenzione ai progetti di videosorveglianza e al coordinamento operativo tra la Polizia Locale e il Commissariato di Foligno.

Il Questore Sallustio ha evidenziato il ruolo strategico dei Comuni nella segnalazione di situazioni a rischio, sottolineando l’importanza delle telecamere come strumento fondamentale per le attività investigative. Tra i temi affrontati, anche la volontà condivisa di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare nella prevenzione dei furti in abitazione.

Sono stati inoltre valorizzati strumenti come il controllo di vicinato e l’integrazione tra Polizia Locale e servizi sociali, considerati centrali per un’efficace azione preventiva. Ampio spazio è stato dedicato alla necessità di sviluppare sinergie territoriali su tematiche delicate come il bullismo, le truffe agli anziani, la violenza di genere e la sicurezza stradale. In quest’ottica è stato ribadito l’impegno a promuovere momenti di partecipazione attiva con la cittadinanza e il coinvolgimento delle associazioni locali.

In conclusione, è stata evidenziata l’esigenza di istituire una cabina di regia a livello provinciale per il coordinamento delle azioni in materia di sicurezza stradale.