Commedia in vernacolo “Addò ste’ l’amor?” il 29 maggio 2025 a Castellaneta

Castellaneta. Dopo l’eclatante successo del “Superminifestival 2025”, il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” di Castellaneta si rimette in gioco con una nuova commedia in vernacolo, dal titolo “Addò ste’ l’amor?”.

Location di questa ennesima manifestazione torna ad essere il CineTeatro Valentino e già da circa un mese si registra quasi il sold out, con pochissimi posti ancora a disposizione, esclusivamente in galleria.

Scritta ancora una volta da Piero Giandomenico, presidente dell’associazione Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” e da lui diretta, questa commedia viene definita un po’ “amara”, dato il canovaccio che risalta molto gli aspetti materiali a discapito dei sentimenti: ciò però non tragga in inganno perché le risate sono assolutamente assicurate.

L’autore riferisce di aver avuto come fonte ispiratoria la commedia napoletana, in particolare quella di Vincenzo Salemme, nella quale, attorno al protagonista indiscusso della storia, ruotano diversi personaggi, ognuno con una propria caratteristica goliardica.

Spettacolare la scenografia che lascerà il pubblico in sala letteralmente di stucco, opera di un quadro realizzato dal bravissimo Antonio Patella, con la collaborazione dell’altrettanto bravo Pasquale Benedetto: i due sono stati coadiuvati da Giovanni Di Pierro, nonchè da Pasquale Ladiana e Fabrizio Gigante.

“Addò ste’ l’amor?” lancerà un messaggio molto profondo, come solitamente l’autore ama fare ed alla fine della commedia gli spettatori qualche riflessione, anche sulla propria persona, sarà indotta a farla.

Il protagonista (Pasquale Ladiana) avrà in scena la presenza quasi costante di Giovanni Di Pierro e poi, a seguire, Angela Pucci, Nicla Nardone, Angela Ricciardi, Rocco Tamborrino, Franco Pugliese, Donatella De Novellis, Lina De Fiore ed il debuttante ‘piccolo attore’ Samuele Benedetto.

La squadra dei collaboratori viene completata dal tecnico luci e suoni Giuseppe Panetti e dalle suggeritrici Giovanna Primicerio e Angela Martinelli.

Presenti alla manifestazione il sindaco Giambattista Di Pippa, il vice sindaco Edo Sanarico, l’assessore alla cultura Anna Molfetta ed il presidente dell’A.N.S.P.I. Francescana Padre Gregorio Di Lauro, nonchè graditissimi i ragazzi disabili dell’associazione “AFDA”.

Appuntamento al 29 maggio, ore 20.30, per trascorrere una piacevolissima serata con il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” che continua a lavorare per il bene della comunità e per assicurare a tutti momenti di buona e dolce serenità.