Roberto Vannacci, il “mondo al contrario” e la nascita dei Team: il primo circolo calabrese è a Vibo Valentia

Roberto Vannacci, generale dell’Esercito Italiano, oggi europarlamentare della Lega, ha fatto irruzione sulla scena politica nazionale con un consenso tanto inaspettato quanto significativo. Dopo il successo editoriale del suo libro autoprodotto “Il mondo al contrario“, divenuto un caso editoriale per le posizioni esplicite e non convenzionali su vari temi sociali e politici, ha dato vita a un movimento strutturato. Da questo fermento culturale e politico sono nati i Team Vannacci, articolazioni territoriali che raccolgono i sostenitori dell’idea di una “rivoluzione culturale” fondata su identità, partecipazione, sovranità, sicurezza e famiglia.

Il primo Team calabrese è sorto a Vibo Valentia

Un evento che ha attirato attenzione e dibattito, ma che merita di essere osservato con equilibrio. Non c’è nulla di strano o opaco nella costituzione di un gruppo di persone che si riconoscono in un progetto politico e culturale. Come previsto dal regolamento nazionale del movimento “Il mondo al contrario”, ogni Team è costituito da almeno 10 soci fondatori, le cui generalità restano note solo al direttivo nazionale, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Nessuna anomalia dunque, ma una scelta legittima e perfettamente conforme alle regole associative italiane.

Le associazioni, infatti, non hanno alcun obbligo di rendere pubblici i nomi dei propri iscritti, a meno che gli stessi non ricoprano cariche di natura pubblica. La legge e il GDPR tutelano la riservatezza dell’adesione associativa, salvo diverso consenso esplicito degli interessati. Ogni socio, se lo desidera, può decidere di comunicare pubblicamente la propria appartenenza, ma nessuno è obbligato a “sbandierare” la propria tessera.

Il Team Vannacci di Vibo Valentia è intitolato a Luigi Razza, illustre figura della storia calabrese. Nato proprio a Vibo il 12 dicembre 1892, Razza fu giornalista, sindacalista, uomo di cultura e Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d’Italia. Morì tragicamente in un incidente aereo in Egitto nel 1935. Alla sua attività si devono molte importanti opere pubbliche nel territorio vibonese, tra cui il Tribunale, il Palazzo municipale, l’aeroporto, le scuole Don Bosco e De Amicis e il Palazzo delle Finanze. In molti comuni calabresi una via, una piazza o una struttura portano il suo nome.

I promotori del Team dichiarano di voler costruire una comunità attiva, appassionata, legata al territorio e capace di incidere nella realtà locale. L’iniziativa è fondata su una partecipazione spontanea, sulla condivisione di valori e sulla volontà di dare voce a chi spesso si sente distante dalla politica ufficiale. In questo contesto, la “rivoluzione culturale” proposta da Vannacci non è un ritorno al passato, ma una chiamata alla consapevolezza civica, all’identità e all’impegno.

Alcuni osservatori si interrogano sulla riservatezza con cui vengono gestiti i nominativi degli iscritti. Ma è forse il caso di chiedersi: chi teme il confronto e perché? In una democrazia sana il pluralismo è il fondamento. E come è legittimo aderire ad un’associazione, è altrettanto legittimo non comunicarlo pubblicamente. Ogni cittadino ha il diritto di aderire ad un progetto politico e culturale senza dover per forza renderlo pubblico. Se così non fosse, si arriverebbe all’assurdo di dover dichiarare quale squadra di calcio si tifa o in quale supermercato si fa la spesa.

In realtà, è già noto chi da tempo sostiene Roberto Vannacci

Tra i primi militanti e simpatizzanti vi sono Mino De Pinto, vibonese residente in Calabria, e Paolo Fedele, anch’egli originario di Vibo Valentia ma attivo a Roma con incarichi di prestigio. Nulla da nascondere, dunque. Semplicemente un gruppo che si organizza, si struttura e si confronta nel rispetto delle regole democratiche.

Roberto Vannacci, oggi Vice Segretario Federale della Lega, gode della piena fiducia di Matteo Salvini, che ne ha riconosciuto il valore politico e la capacità di attrarre consenso. Non è un caso che il leader del Carroccio abbia già annunciato la sua prossima visita proprio a Vibo Valentia, a conferma dell’importanza simbolica e strategica che quel territorio sta assumendo nel nuovo assetto del partito.

Il successo personale di Vannacci alle Europee: il sale delle democrazia

Sul piano istituzionale, Vannacci è stato eletto al Parlamento Europeo come indipendente nelle liste della Lega in tutte le circoscrizioni italiane. Il suo risultato personale è stato sorprendente: secondo candidato più votato dopo Giorgia Meloni. Un consenso trasversale che ha confermato come il suo messaggio abbia saputo intercettare sensibilità diverse. Nonostante l’affluenza alle urne negli anni sia sempre più in calo, i voti espressi hanno valore pieno, e il suo mandato rappresenta una precisa volontà popolare.

In questo scenario, la nascita dei Team Vannacci rappresenta l’evoluzione naturale di un movimento che ha radici nella società civile e che punta a radicarsi sempre di più nei territori. La formula è semplice ma potente: gruppi locali, team leader, condivisione di valori, iniziative culturali e politiche. Una rete nazionale in divenire, fondata sulla partecipazione attiva e sulla volontà di incidere.

La politica, nel senso più nobile del termine, nasce proprio così: dal basso, dal confronto, dall’incontro tra persone che decidono di impegnarsi per migliorare ciò che le circonda. Il fermento che sta animando i sostenitori di Vannacci è un segnale positivo: significa che c’è ancora chi crede che valga la pena partecipare, discutere, confrontarsi.

Che piaccia o meno, Roberto Vannacci ha saputo catalizzare attorno a sé un movimento che va ben oltre le polemiche. Le sue idee possono piacere o meno, ma è indubbio che abbia aperto un varco nel dibattito pubblico. Ed è proprio attraverso il confronto che si misura la vitalità della democrazia.

Il Team di Vibo Valentia è solo l’inizio

Da Nord a Sud stanno nascendo altri gruppi, pronti a portare avanti istanze che parlano di identità, di valori, di partecipazione. Il futuro dirà quale ruolo avranno nello scenario politico nazionale, ma è già evidente che il movimento di Vannacci ha raccolto una domanda reale di rappresentanza.

Nella storia della politica italiana, tutti i grandi partiti hanno avuto correnti, aree, fondazioni. Nulla di nuovo, quindi, nel fatto che anche Vannacci costruisca la propria rete. È il sale della democrazia. E più idee circolano, più la società può crescere.

Ben venga, dunque, chi sceglie di non restare a guardare, ma di agire, proporre, confrontarsi. La vera sfida non è impedire il confronto, ma farlo con rispetto, chiarezza e passione civile. E su questo terreno ogni Team, ogni circolo, ogni cittadino ha un ruolo importante da giocare.