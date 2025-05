Napoli campione d’Italia: il cielo si tinge ancora d’azzurro. A Conte e McTominay i premi della Lega Serie A

Il cielo di Napoli si è nuovamente colorato d’azzurro. La città intera ha festeggiato con entusiasmo incontenibile il quarto scudetto della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. Una cavalcata entusiasmante, culminata in un titolo tanto inatteso quanto meritato, che ha restituito a Napoli il ruolo di protagonista assoluta nel panorama calcistico italiano.

A suggellare una stagione da incorniciare, sono arrivati anche due prestigiosi riconoscimenti ufficiali da parte della Lega Serie A: il Premio MVP Enilive 2024/2025 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al centrocampista del Napoli Scott McTominay, mentre il Premio Philadelphia Coach Of The Season è andato al tecnico azzurro Antonio Conte.

La consegna dei trofei avverrà nel post-partita di Napoli-Cagliari, allo stadio “Diego Armando Maradona”, davanti a un pubblico che si prepara a vivere un’ulteriore serata di gloria e orgoglio partenopeo.

Scott McTominay: il centrocampista totale

Arrivato tra lo scetticismo, McTominay si è rivelato uno dei pilastri imprescindibili della cavalcata tricolore. Il suo premio come Migliore Assoluto della Serie A Enilive è il frutto di un’analisi dettagliata e scientifica delle prestazioni stagionali, effettuata da Stats Perform attraverso il sistema di tracking Hawk-Eye.

Questo sistema considera, oltre ai dati statistici e tecnici, anche quelli posizionali, valutando movimenti senza palla, scelte tattiche e il contributo all’efficienza complessiva della squadra. Il tutto, attraverso un algoritmo validato scientificamente e sviluppato con K-Sport nel 2010. La valutazione ha preso in esame tutte le partite della stagione, ad eccezione della 38ª giornata.

McTominay ha saputo unire qualità, intensità e intelligenza tattica, incarnando perfettamente lo spirito della squadra plasmata da Antonio Conte.

Antonio Conte: condottiero azzurro

Il riconoscimento a Conte come miglior allenatore della stagione è il giusto tributo a un tecnico che ha saputo ricostruire un’identità forte, riportando il Napoli ai vertici del calcio italiano. Il premio è stato assegnato da una giuria di Direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato non solo i risultati, ma anche la qualità del gioco espresso e il comportamento in campo, improntato a correttezza e fair play.

Un dettaglio curioso e significativo: sarà il Fantallenatore® vincitore del FantaQuiz promosso da Fantacalcio® a consegnare il trofeo a Conte, unendo simbolicamente il mondo reale del calcio con quello, sempre più seguito, del fantacalcio.

Napoli sul tetto d’Italia, ancora

Con il quarto scudetto in bacheca, i premi a McTominay e Conte sanciscono l’eccellenza di un progetto vincente, costruito su basi solide e una visione chiara. Napoli torna a essere una delle capitali del calcio italiano ed europeo, con una tifoseria che continua a sognare.

La festa è appena cominciata.