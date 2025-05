Lucio Di Mauro invita don Francesco Cristofaro a Catania per Sant’Agata: grande successo per la puntata speciale di MediArte su Sicilia 242

Alle 20:30, mentre l’Italia calcistica era in fibrillazione per la sfida a distanza tra Napoli e Milano nella corsa allo scudetto, sul canale nazionale Sicilia 242 è andata in onda una puntata straordinaria di MediArte, lo storico format televisivo condotto dal giornalista catanese Lucio Di Mauro.

La trasmissione ha avuto come ospite don Francesco Cristofaro, il sacerdote calabrese noto come “prete influencer”, amatissimo in Italia e all’estero per la sua capacità di comunicare messaggi di fede e speranza con un linguaggio diretto e moderno. L’intervista, intensa e toccante, è già disponibile su Facebook all’indirizzo facebook.com/Sicilia24TV e sarà presto online anche sul canale YouTube ufficiale dell’emittente: youtube.com/@Sicilia24TV.

Nel corso della conversazione, Lucio Di Mauro ha rivolto un sentito invito a don Francesco Cristofaro a visitare Catania in occasione dei festeggiamenti per Sant’Agata, sottolineando il legame profondo tra la città e la sua patrona, in un clima di spiritualità e tradizione che coinvolge l’intera comunità siciliana.

Don Francesco ha salutato con affetto i tanti siciliani che segue e incontra durante i suoi tour di presentazione dei libri – l’ultimo dei quali, “Luce sul mio cammino”, è attualmente disponibile in edicola.

Lucio Di Mauro ha ringraziato in apertura e in chiusura della trasmissione il sito www.laprimapagina.it e Antonio Nesci, che si è attivato per rendere possibile l’intervista. Un sentito grazie è stato rivolto anche agli editori di Sicilia 242, per aver accolto con entusiasmo la proposta editoriale.

Sicilia 242, visibile non solo in Sicilia ma su tutto il territorio nazionale, si conferma sempre più punto di riferimento per l’informazione e l’approfondimento culturale dell’isola.

Un appuntamento da non perdere, per chi crede nel valore del dialogo, della fede e della comunicazione autentica.