Perugia, la sindaca Ferdinandi celebra la storica sentenza della Consulta: “Vittoria per i diritti e per l’amore”

“È un giorno storico per i diritti e per l’amore”. Con queste parole la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale che riconosce il diritto della madre non biologica, in una coppia di due donne, ad essere genitore sin dalla nascita del bambino.

Ferdinandi ha definito la decisione “una vittoria della giustizia, ma soprattutto dei bambini e delle bambine”, sottolineando come la pronuncia della Consulta ponga finalmente al centro il loro interesse, come previsto dalla Costituzione italiana.

La prima cittadina ha ribadito l’impegno del Comune di Perugia a favore delle famiglie arcobaleno: “Abbiamo già scelto da tempo di essere dalla loro parte – ha detto – e questa sentenza conferma che la direzione è quella giusta”.

“Continueremo a riconoscere e tutelare i figli di due mamme – ha aggiunto – perché ogni bambino ha diritto ad avere riconosciuti entrambi i suoi genitori”.

La sindaca ha infine concluso il suo intervento celebrando un’Italia “che cambia, che accoglie, che ama”, e di cui si è detta “fiera di far parte”.