Perugia, flash mob in Piazza della Repubblica: 50.000 lenzuoli bianchi per Gaza

Sabato 24 maggio, alle ore 18:15 in Piazza della Repubblica, l’Associazione Anima Perugia darà vita a un flash mob silenzioso per ricordare le vittime palestinesi e denunciare la situazione nella Striscia di Gaza. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’appello nazionale per una giornata di silenzio e memoria.

L’evento prevede la stesura a terra di lenzuoli bianchi – simbolicamente uno per ogni vittima del conflitto – a rappresentare i corpi senza vita, spesso avvolti in teli candidi, che da mesi segnano la tragedia umanitaria in corso. Secondo l’Associazione, oltre 50.000 persone sono state uccise nei quasi 600 giorni di assedio a Gaza.

“Ogni lenzuolo è un corpo, ogni corpo una vita, ogni vita una storia interrotta”, affermano gli organizzatori, che invitano la cittadinanza a partecipare portando un lenzuolo bianco. Il gesto vuole essere un’azione collettiva di lutto e resistenza, ma anche una presa di posizione chiara contro l’occupazione e la violenza.

Anima Perugia sottolinea la natura pacifica ma determinata della manifestazione: “Scendiamo in piazza contro l’apartheid, contro l’impunità e contro la logica della guerra che trasforma vite in numeri e territori in merce.”

Il flash mob rappresenta un momento di riflessione pubblica e impegno civile per chiedere giustizia e libertà per la Palestina.