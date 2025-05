Giornata della Legalità, Meloni: “Il Governo in prima linea contro ogni forma di criminalità”

In occasione della Giornata della Legalità, istituita in memoria delle vittime della mafia, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita per difendere i valori della legalità, con un messaggio forte e simbolico.

“Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere i valori della legalità. E con loro, ogni vittima caduta per mano mafiosa”, ha dichiarato Meloni.

Il premier ha ribadito l’impegno costante del Governo nella lotta contro la criminalità organizzata: “Il loro esempio e il loro ricordo continuano a guidare la nostra azione. Anche in loro nome, il Governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità. Senza tregua, senza compromessi. Non dimentichiamo”.

La Giornata della Legalità si celebra il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci del 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Una data che continua a rappresentare un simbolo di impegno civile e memoria condivisa nella battaglia contro le mafie.