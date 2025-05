Edda Muffi, Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi: tre volti di una Perugia unita e in rosa

In una Perugia nobile e solidale, dove le differenze si superano e si costruiscono ponti per obiettivi comuni, tre donne diventano protagoniste di una storia che è molto più di un episodio: è un esempio di civiltà, di senso civico e di comunità. La docente Edda Muffi, la consigliera comunale Margherita Scoccia e la sindaca Vittoria Ferdinandi sono i tre volti di questa vicenda esemplare che ha avuto come fulcro la vita di un bambino, salvata grazie al sangue freddo e alla preparazione di un’insegnante.

Durante una merenda a scuola, un bambino dell’Istituto Comprensivo Perugia 4 ha rischiato di soffocare. Provvidenziale l’intervento della professoressa Muffi che, forte della formazione ricevuta in un recente corso di primo soccorso, è riuscita ad applicare le manovre salvavita con prontezza e lucidità. Un gesto che ha evitato il peggio, trasformando una tragedia potenziale in un esempio di speranza e professionalità.

A riconoscere l’eroismo silenzioso dell’insegnante è stata proprio Margherita Scoccia, portavoce dell’opposizione in Consiglio comunale, che ha proposto all’amministrazione un pubblico encomio per la docente. La proposta è stata prontamente accolta dalla sindaca Vittoria Ferdinandi che, a nome della città, ha voluto ringraziare ufficialmente la professoressa consegnandole una pergamena celebrativa durante una cerimonia pubblica.

“Il suo è stato un gesto di straordinario coraggio e di altruismo – ha dichiarato la sindaca Ferdinandi – che rappresenta in pieno il significato più profondo del lavoro educativo. In un’epoca in cui spesso si tende a proteggere solo sé stessi, Edda ha scelto di agire per l’altro. Ha salvato una vita, ma ha anche offerto a tutti noi una lezione di umanità e responsabilità”.

Il testo del riconoscimento recita: “La stima e il sentito riconoscimento della Sindaca e di tutta l’Amministrazione Comunale a Edda Muffi per il generoso slancio e il determinante apporto personale al soccorso di uno studente in pericolo di vita, testimonianza ed esempio di alto senso civico, di prontezza e coraggio”.

Dal canto suo, la consigliera Scoccia ha ribadito l’importanza della formazione continua per chi lavora a contatto con i più piccoli. “Il mio grazie va a Edda, ma anche a tutti gli insegnanti che ogni giorno vegliano sui nostri figli. La sua prontezza dimostra quanto sia fondamentale investire nella preparazione di chi ha tra le mani la responsabilità dell’infanzia”.

Edda Muffi ha ricevuto il riconoscimento con umiltà e senso del dovere. “In 34 anni di insegnamento non mi era mai capitato – ha dichiarato – ma grazie al corso di primo soccorso ho saputo come intervenire. Quei momenti sono stati decisivi. La comunità va sensibilizzata: la formazione è fondamentale ovunque”.

In un’Italia spesso divisa, Perugia offre un esempio di armonia, collaborazione e gratitudine. Un gesto di salvataggio si è trasformato in una storia collettiva, dove un’insegnante, una consigliera e una sindaca, ciascuna con il proprio ruolo, hanno scritto insieme una bella pagina di cittadinanza attiva.