L’editore Alessandro Nardelli entra a far parte del Rotary Club Ostuni, Valle d’Itria, Rosamarina

Il giornalista Alessandro Nardelli, editore di In Puglia 24, è stato ufficialmente accolto come nuovo membro del Rotary Club Ostuni, Valle d’Itria, Rosamarina. Con entusiasmo e gratitudine, Nardelli ha annunciato il suo ingresso nel club, sottolineando l’importanza dei valori di etica, solidarietà, servizio e cooperazione che contraddistinguono l’associazione.

Durante la cerimonia di accoglienza, Nardelli ha espresso un sentito ringraziamento al presidente del club, Antonio Castellana, per l’accoglienza riservatagli, e al socio Luigi Del Vecchio per la stima e il supporto ricevuti. Un plauso è stato rivolto anche a tutti i soci del Rotary per la calorosa ospitalità.

“Entrare a far parte di questa realtà – ha dichiarato Nardelli – rappresenta per me un nuovo inizio all’insegna del servizio e dell’amicizia. Sono pronto a dare il mio contributo con entusiasmo, convinto che insieme possiamo fare la differenza”.

L’ingresso di Nardelli rafforza ulteriormente il legame tra il mondo della comunicazione e quello del servizio alla comunità, pilastri fondamentali del Rotary International.