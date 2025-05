Trump chiede la fine della guerra a Gaza: “Sconvolto dalle immagini dei bambini palestinesi”

Donald Trump sarebbe profondamente turbato per il conflitto in corso nella Striscia di Gaza, in particolare per le drammatiche immagini dei bambini palestinesi vittime della guerra. A riportarlo è Axios, che cita fonti interne alla Casa Bianca.

Secondo queste indiscrezioni, il presidente americano avrebbe incaricato i suoi collaboratori di comunicare al premier israeliano Benjamin Netanyahu la sua richiesta di porre fine alle ostilità nella regione. Una posizione che evidenzia l’insofferenza di Trump verso il protrarsi della crisi umanitaria e le sue potenziali implicazioni politiche.