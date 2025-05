È morto Nino Benvenuti: il cordoglio del premier Meloni

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Nino Benvenuti, definendolo “campione straordinario e simbolo di un’Italia fiera, coraggiosa, capace di rialzarsi”. In un messaggio pubblicato sui social, il Premier ha ricordato il pugile come “uno dei più grandi della nostra storia”, ma anche come un uomo profondamente legato alle sue origini istriane e impegnato nel testimoniare la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Grazie, Nino, per i tuoi combattimenti sul ring e per quelli in difesa della verità. L’Italia non ti dimenticherà”, ha concluso Meloni, rivolgendosi con commozione alla famiglia del campione e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.