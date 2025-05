Bari. Il Reverendo Saverio Corsini ospite su Canale Italia: fede, servizio e missione sociale

Domenica 25 maggio, nel corso della trasmissione “Notizie Oggi” su Canale Italia, condotta da Massimo Martire, sarà ospite Saverio Corsini, Speaker Radiofonico, Spiritual Coach, Blogger e Social Evangelist, nonché CEO delle Chiese Cristiane della Pentecoste.

L’intervento è previsto in diretta dalle ore 7:30 alle 8:00, e offrirà al pubblico uno sguardo sulla sua esperienza e visione di fede vissuta nella quotidianità e nell’impegno sociale, sia in Italia che all’estero.

Corsini guida un ministerio cristiano con base a Bari, che si ispira al modello apostolico descritto negli Atti degli Apostoli, promuovendo la proclamazione del Vangelo, la comunione fraterna, la lode e l’adorazione. Un cammino di fede che coniuga spiritualità e azione concreta.

Da anni è attivo nel counseling familiare e opera come Cappellano Internazionale di Polizia, con un forte impegno nel sociale: sostiene orfanotrofi in India e Kenya e collabora con missionari in Malawi, in piena sintonia con lo spirito dell’articolo 4 della Costituzione Italiana, che incoraggia lo sviluppo della persona nella sua dimensione spirituale e materiale.

Per contatti, è possibile scrivere a [email protected] oppure visitare la sede in via Goffredo Mameli, 22 – 70126 Bari. Attivo sui social con l’account @pastorcorsini, Corsini condivide riflessioni, contenuti di ispirazione e iniziative di servizio.

📺 Appuntamento su Canale Italia: domenica 25 maggio, ore 7:30 – 8:00.