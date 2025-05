Perugia. Auguri a Luca Giommini: l’editore umbro compie oggi 60 anni

Oggi festeggiamo i 60 anni di Luca Giommini, figura di spicco del panorama radiofonico umbro e protagonista di una lunga avventura editoriale iniziata oltre quarant’anni fa.

La storia prende avvio a metà degli anni ’80, quando, dalle ceneri della vecchia Radio Cdl, nasce Primantenna. L’iniziativa è di Gianni Giommini, affiancato dai figli Luca, Stefano e Marco, con la direzione artistica di Francesco Verrina e il contributo di numerosi collaboratori, tra cui Daniele Berretta, Renato Di Tullio, Marina Mattiaccio, Teresa Antolini e Roberto Malvagia.

La sede dell’emittente viene presto trasferita da Castiglione del Lago a Perugia, nel cuore del centro storico, in piazza IV Novembre 14. Primantenna si fa presto conoscere in tutta la regione, irradiando i suoi programmi su più frequenze: 88.100; 98.800; 99.200; 90.000; 103.000; 104.100 e 107.900 MHz, affiliandosi anche al circuito Radio 84.

Ma Primantenna non è solo radio: è una fucina di idee e iniziative che hanno lasciato il segno. Tra queste, il giornalino mensile Primantenna Family, lo spettacolo itinerante The Karoke BIg Show e lo storico programma La stella di Natale, realizzato in collaborazione con l’emittente televisiva Tele Fornari Editore, al quale partecipavano le scuole medie di Perugia.

A questa esperienza si affianca anche una seconda rete, Prima Antenna Fun, che amplia l’offerta e consolida il progetto editoriale della famiglia Giommini.

Oggi, nel giorno del suo 60° compleanno, rendiamo omaggio a Luca Giommini, che con passione, creatività e spirito d’impresa ha contribuito a scrivere un importante capitolo della comunicazione locale umbra.

Buon compleanno, Luca! 🎉📻