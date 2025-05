Padre Enzo Fortunato incontra Roberta Metsola a Roma: “Un bambino salvato è il futuro che rinasce”

In occasione della messa di inizio pontificato di Leone XIV, Padre Enzo Fortunato ha incontrato questa mattina a Roma la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. L’incontro è stato l’occasione per un confronto significativo sul tema dei diritti dell’infanzia, particolarmente sentito in un mondo segnato da guerre e conflitti.

L’iniziativa si inserisce anche nel percorso verso la seconda Giornata Mondiale dei Bambini. Padre Fortunato ha sottolineato l’importanza dell’impegno personale e collettivo: “Ad ognuno di noi l’importante compito di salvaguardare vite e dignità: un bambino salvato significa dare vita al nostro futuro”.

Un messaggio di speranza e responsabilità, che richiama l’attenzione sulla tutela dei più piccoli come fondamento per costruire un domani di pace.