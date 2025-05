Mark Tower ospite a “Venerdiretta” il 23 maggio

Grande attesa per la puntata speciale di “Venerdiretta”, in programma venerdì 23 maggio alle ore 21:00 su Primantennafm, che vedrà protagonista un nome storico della musica dance italiana: Mark Tower, al secolo Marco Torre.

La trasmissione, condotta da Luca Giommini, Giulio Curti e Alessio Sacco, ospiterà il celebre DJ che ha segnato un’epoca tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80. Mark Tower ha iniziato la sua carriera nel 1973, quando ancora studente ricevette in regalo dal padre un paio di giradischi Pioneer. Dopo il diploma in ragioneria, ha affinato la sua tecnica in uno studio di registrazione, per poi approdare alle console delle discoteche più in voga del nord Italia.

È stato resident DJ al “Patio” di Marmirolo (MN) fino al 1982, per poi diventare protagonista alla “Discoteca Sayonara” di Castel Goffredo, dove ha lavorato fino al 1985, anno in cui si è allontanato dalle scene.

Mark Tower è ricordato per il suo stile inconfondibile: lanciava vinili al pubblico come frisbee e mixava in contemporanea su tre giradischi Technics SP-15, anticipando tecniche che sarebbero diventate di riferimento per generazioni di DJ.

La puntata speciale di “Venerdiretta” sarà un’occasione per ripercorrere la carriera di un artista che ha fatto la storia del clubbing italiano e per rivivere atmosfere che hanno segnato un’intera epoca.