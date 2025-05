IL GUSTO DEL SUCCESSO: TUTTA LA STORIA DI JOE FARRUGGIO CON LE MANI INFARINATE

Roma, 12 maggio 2025 – “La storia di Joe: dagli USA arriva con un nuovo libro, ricco di Speranza, ma che ha il Gusto del Successo – dichiara Massimo Lucidi Presidente della Fondazione e-novation – che con il curatore Gianni De Simone e la casa editrice “publiGRAFIC” ha portato la Sicilia alla Casa Bianca con un vero romanzo, scritto con le mani infarinate”.

“Dopo lo straordinario successo ottenuto negli Stati Uniti con il libro ‘My Name Is Joe and I Am a Pizza Man’, l’autore Joe Farruggio ha deciso di tradurre in italiano il racconto del suo sogno italiano realizzato. Il noto ristoratore di Washington, D.C., tornerà in Italia per partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dopo aver presentato la versione in lingua inglese del libro su Fox TV, Italia 1, Rai e nel programma “Little Big Italy”, il pizzaiolo siciliano emigrato in America a soli 15 anni è orgoglioso di condividere i segreti del suo successo duramente guadagnato con i suoi connazionali in Italia. La versione inglese del libro, ‘My Name Is Joe and I Am a Pizza Man’, è stato scritto insieme a Thierry Sagnier, Joe Farruggio è poi tradotto in italiano con l’aiuto del suo amico e cognato Angelo Badalamenti”.

Per la pubblicazione in Italia si è affidato alla casa editrice calabrese, publiGRAFIC con sede a Cotronei, in provincia di Crotone. La cura del testo è stata affidata a Gianni De Simone, ideatore della rivista il CalabrOne, e così ‘My Name Is Joe and I Am a Pizza Man’ diventa ‘Il Gusto del Successo’, con il sottotitolo ‘Il mio nome è Joe e sono un pizzaiolo’.

«È l’inizio di una nuova avventura internazionale» afferma Gianni De Simone. «Con Il Gusto del Successo partiremo per un tour in Italia: il primo appuntamento sarà il 15 maggio 2025 al Salone Internazionale del Libro di Torino, seguito dal 17 maggio a Reggio Emilia. Poi sarà la volta di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, e stiamo già pensando a una tournée anche internazionale…». La pizza è il cibo più popolare al mondo, e Joe Farruggio sa tutto quello che c’è da sapere su questa deliziosa creazione italiana. Il mio nome è Joe segue Farruggio dalla sua infanzia in Sicilia fino alla cucina del suo celebre ristorante Il Canale, situato nel cuore di Georgetown, a Washington, D.C insieme al famoso punto di riferimento a Virginia, A Modo Mio, e nella sua catena di ristoranti casual in rapida espansione, 90 Second Pizza.

IL GUSTO DEL SUCCESSO è la quintessenza della storia di un immigrato: il racconto di un uomo che ha trasformato il suo lavoro in ricchezza, dimostrando che, con coraggio, intelligenza e istinto, il “Grande Sogno Americano” può ancora diventare realtà.

NOTA DEL CURATORE

Pubblicare un libro significa sempre dare voce a una storia che merita di essere raccontata. Quando ho avuto l’opportunità di leggere il manoscritto di Joe Farruggio, ho capito subito che non si trattava solo di una semplice autobiografia, ma del racconto di un viaggio straordinario, di una vita vissuta con passione, sacrificio e determinazione. La storia di Joe è quella di un uomo che ha creduto fermamente nel proprio sogno e, con dedizione e tenacia, ha saputo trasformarlo in realtà.

L’emigrazione è un tema che attraversa molte generazioni e culture, e il percorso di Joe rappresenta un esempio concreto di come il cosiddetto “sogno americano” si poteva e si può realizzare con coraggio e duro lavoro. Partito dalla Sicilia con poche certezze e tanta speranza, Joe ha costruito il suo futuro mattone dopo mattone, impasto dopo impasto, fino a diventare un punto di riferimento nel mondo della ristorazione. Il suo percorso non è stato privo di ostacoli, ma ogni sfida affrontata ha rafforzato la sua determinazione, rendendolo l’imprenditore di successo che è oggi.

Leggere la sua storia significa entrare nel cuore di un uomo che non si è mai arreso, che ha saputo reinventarsi e che oggi, attraverso questo libro, vuole condividere le lezioni apprese lungo il cammino. Ma il valore di questa testimonianza non sta solo nel successo imprenditoriale di Joe: sta soprattutto nella sua volontà di ispirare, di offrire una guida a chiunque sogni di costruire qualcosa di grande partendo da zero. L’opera che avete tra le mani non è solo il resoconto di un’esperienza di vita, ma un messaggio di speranza e di incoraggiamento per tutti coloro che credono nei propri sogni e sono pronti a lavorare sodo per realizzarli.

Gianni De Simone