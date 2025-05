Vibo Valentia e Iglesias in connessione tra musica e parole: a Palazzo Marzano due serate tra arte e memoria

Due nuovi appuntamenti culturali arricchiranno il programma della rassegna “La Pagina in più” a Palazzo Marzano, con due eventi distinti ma legati da un unico filo conduttore: la celebrazione della bellezza, dell’impegno e della memoria.

La prima serata, domenica 18 maggio alle ore 18.45, sarà interamente dedicata al centenario della nascita di don Pietro Allori, compositore e musicista di grande rilievo. Ad aprire l’evento sarà Corrado L’Andolina, presidente della Provincia, che farà da padrino all’iniziativa che segna anche un momento storico: l’acquisizione ufficiale del repertorio musicale del Maestro da parte dell’associazione culturale L’Isola che non c’è.

Nel corso della serata saranno eseguiti alcuni dei brani più significativi del repertorio di don Allori, sia sacri che profani. Le interpretazioni saranno affidate alle voci dei soprani Paola Cascasi e Maria Pia Guerrera, del tenore Arturo Neri e del baritono Zhang Yipeng, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Silvestri. La presidente dell’associazione, Concetta Silvia Patrizia Marzano, ha sottolineato l’importanza della scelta di giovani interpreti: “Ho voluto affidare, nel centenario dalla nascita del compositore, l’esecuzione di alcuni brani a queste giovanissime e promettenti voci, perché reputo indispensabile che l’interpretazione, nello spirito alloriano, sia pulita, attenta, fresca e libera da ogni condizionamento”.

Un momento particolarmente emozionante sarà il collegamento da Iglesias, città natale del compositore, dove si celebrerà contemporaneamente l’evento con l’esecuzione di brani da parte di tre cori locali. In collegamento interverranno anche il maestro Angelo Rosso, direttore del coro dell’Università Cattolica di Milano, il maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista e concertista, e il professor Daniele Vinci, docente della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

Il secondo appuntamento, in programma martedì 20 maggio sempre alle ore 18.45, sarà invece dedicato alla letteratura e all’impegno civile. Protagonista della serata sarà il libro “Inferi” di Antonino Di Masi, scritto con Pietro Comito, un’opera che racconta in prima persona la drammatica esperienza dell’autore, finito sotto scorta per aver denunciato la criminalità organizzata. Un viaggio negli abissi del malaffare, pagato a caro prezzo anche da familiari e imprese a lui vicine, che oggi vivono protette da carabinieri e polizia.

A dialogare con gli autori saranno Roberto Cosentino, speaker radiofonico, e la stessa Concetta Silvia Patrizia Marzano. Un confronto intenso su temi delicati come la legalità, il coraggio civile e la resistenza al crimine.

Due serate da non perdere, che uniscono musica, memoria e parole, nella splendida cornice di Palazzo Marzano, luogo sempre più punto di riferimento per la cultura e la riflessione collettiva.