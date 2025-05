“New Music” con Dario Biondi: le nuove proposte musicali in anteprima su Primantenna FM

Ogni giorno alle ore 9.00 su Primantenna FM va in onda “New Music – nuove proposte in anteprima”, il programma condotto da Dario Biondi, una voce esperta e appassionata del panorama musicale emergente.

Il format è dedicato alle nuove proposte musicali, offrendo agli ascoltatori un assaggio delle ultime novità discografiche e dei talenti in ascesa. Grazie alla collaborazione con realtà importanti del settore come KezzMe!, Germanielli.com, Divinazione Milano e Music and Media, il programma rappresenta un punto di riferimento per chi vuole scoprire la musica del futuro.

Dario Biondi, con il suo stile coinvolgente, accompagna il pubblico in un viaggio sonoro fatto di anteprime, curiosità e consigli d’ascolto, dando spazio a giovani artisti e alle loro produzioni. Non perdere l’appuntamento con la musica che verrà: tutti i giorni alle 9.00 su Primantenna FM!