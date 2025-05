Appuntamento su Radio Onda Verde con Pietro Comito: si parlerà di libri, giustizia e solidarietà

Martedì 20 maggio, alle ore 14:30, sulle frequenze di Radio Onda Verde 98 MHz, andrà in onda un appuntamento speciale con Pietro Comito. Un’occasione per approfondire temi di grande attualità e valore sociale: libri, giustizia, solidarietà e famiglia.

La trasmissione potrà essere seguita non solo via radio, ma anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Radio Onda Verde 98 MHz e tramite l’app dedicata, disponibile per il download.

Gli ascoltatori potranno interagire in diretta inviando domande e commenti attraverso il numero della radio. Un dialogo aperto con il pubblico per condividere riflessioni e racconti.