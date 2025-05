“Prendiamoci cura” dell’Unipg: Marianelli “accelera” il dialogo con l’Ateneo verso il Rettorato

Volata verso il Rettorato! Prosegue a ritmo serrato e con crescente partecipazione il ciclo di incontri promossi dal professor Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il sessennio 2025–2031. Un percorso articolato, segnato da un metodo ben preciso: ascolto, confronto diretto e costruzione condivisa di una visione inclusiva e sostenibile dell’Ateneo.

Fin dal primo incontro pubblico di presentazione del programma, Marianelli ha avviato un dialogo costante con la comunità universitaria, visitando numerosi dipartimenti e strutture. Ogni tappa si è trasformata in un’occasione per approfondire bisogni, raccogliere idee e rafforzare i legami tra didattica, ricerca e territorio.

La sua candidatura, riassunta nello slogan “Prendiamoci cura”, nasce da un lungo impegno istituzionale – come Delegato alla Didattica, Direttore di Dipartimento, Presidente del Presidio di Qualità – ma anche da una riflessione profonda sul senso di responsabilità verso l’Università. Al centro della proposta: partecipazione, inclusione, welfare per studenti e personale, internazionalizzazione e valorizzazione delle relazioni umane come risorsa strategica.

Nel corso delle ultime settimane, Marianelli ha partecipato a un ricco calendario di appuntamenti, tra cui il seminario “La giustizia tra etica ed economia”, le giornate di studio su cura e fiducia a Palazzo Florenzi, e il confronto pubblico tra candidati organizzato da FLC CGIL, ADI, UDU e ArteD. In parallelo, ha animato il dibattito culturale con eventi come “La giustizia nel pensiero ebraico”, la conferenza internazionale “Inhabiting”, e l’incontro “Si può studiare e stare bene all’università?”, fino al recente evento sui diritti umani “Lo sguardo di Oshima”, presso l’Università per Stranieri.

Nei Dipartimenti, la presenza costante ha rafforzato un approccio centrato sulle relazioni, con eventi trasformati in veri laboratori di confronto. È qui che si delinea il cuore della sua proposta: una “governance relazionale” che punta sul principio di sussidiarietà, sul servizio e su una coerenza profonda tra visione, metodo e linguaggio.

Con la campagna elettorale ormai nel vivo, cresce la sensazione che Marianelli non stia solo partecipando: sta già delineando un nuovo orizzonte per l’Università di Perugia.