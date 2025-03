Tajani sull’ipotesi di uscita degli USA dalla NATO: sono solo indiscrezioni

Il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani ha commentato le voci su una possibile uscita degli Stati Uniti dalla NATO, definendole semplici “indiscrezioni”. Intervenendo a margine di un convegno a Ravenna, Tajani ha sottolineato l’importanza di basarsi su fatti concreti. “Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma lavorare affinché l’Italia e l’Europa siano pronte ad affrontare qualsiasi scenario, anche di difficoltà”.

Il vice premier si è detto convinto che Donald Trump non abbia intenzione di abbandonare l’Alleanza Atlantica, ma che stia semplicemente chiedendo un maggiore impegno da parte dell’Europa in materia di difesa. “Questa è sempre stata la battaglia di Alcide De Gasperi negli anni Cinquanta e il grande sogno di Berlusconi: una difesa comune europea. Finalmente stiamo facendo passi importanti in questa direzione. Se le pressioni di Trump servono a stimolarci, ben vengano”.

Tajani ha infine ribadito la necessità di mantenere la lucidità di fronte a queste questioni strategiche: “Dobbiamo occuparci senza preoccuparci, senza perdere la testa. L’Italia e l’Europa hanno bisogno di equipaggi capaci di portare le navi in porto, non di lasciarle in balia della tempesta”.