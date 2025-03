Perugia. Incontro con gli studenti del liceo Alessi: il sindaco Ferdinandi favorisce il dialogo con la Dirigenza

Lunedì mattina il sindaco Vittoria Ferdinandi ha accolto l’invito degli studenti e delle studentesse del liceo Alessi di Perugia per ascoltare le loro istanze. Dopo averli incontrati, ha ritenuto necessario intercedere per favorire un chiarimento con la Dirigente scolastica, convinta che dal dialogo e dal confronto costruttivo possano emergere soluzioni nell’interesse degli studenti, una priorità per l’amministrazione.

“I nostri giovani non sono solo il futuro, ma anche il presente della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Ferdinandi –. Vederli manifestare in modo pacifico e determinato è un segnale importante che le istituzioni devono accogliere e valorizzare”.