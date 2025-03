Vibo Valentia. “Le Donne reggono l’altra metà del cielo; le Donne sono l’altra metà del cielo”

Riprendiamo e pubblichiamo la nota del noto giornalista e scrittore Michele Petullà su un evento svoltosi a Vibo Valentia in occasione della Giornata della Donna.

8 marzo 2025. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, s’è tenuto a Vibo Valentia, nello storico Palazzo Gagliardi, il Convegno “DONNE: Diritti, Lavoro, Dignità”. Un incontro a più voci molto partecipato, che ha coinvolto e attratto il numeroso pubblico presente. Un confronto aperto, durante il quale la riflessione sociale e scientifica si è incontrata e fusa con i diversi linguaggi dell’espressione artistica (Musica, Poesia, Pittura) sui temi d’attualità che riguardano il mondo delle donne nella società. L’ evento è stato voluto e promosso dal Comune di Vibo Valentia, in particolar modo all’assessore alla Cultura, Stefano Soriano , che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale; è stato coordinato e brillantemente condotto dalla prof.ssa Marcella Mellea , Presidente della Commissione Cultura, che ha saputo “cucire” efficacemente i diversi interventi e momenti che si sono susseguiti nel corso dell’incontro. A tracciare il profilo sociale delle Donne nella società odierna sono state la dott.ssa Loredana Pilegi , Vice sindaco di Vibo Valentia; l’avvocata Stefania Figliuzzi, Presidente dell’associazione “Attivamente Coinvolte” e molto attiva praticamente nel contrasto alla violenza contro le donne; la dott.ssa Rita Todaro, Presidente dell’associazione “Donne Medico”: i loro interessanti interventi hanno contribuito a meglio delineare una situazione delle Donne nella società che seppur connotata dai tanti miglioramenti registrati nel corso degli anni, rimane ancora una situazione di disparità e deficitaria nel campo dei Diritti. La dott.ssa Todaro si è soffermata in particolare sulla figura di Rita Levi Montalcini, mettendone in evidenza la sua forza e determinazione, la sua resilienza e il valore di esempio. Significativi, a tal proposito, è il Discorso pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel e declamato nel corso della serata, in maniera veramente coinvolgente, da Giorgi a Ballanti . All’incontro è intervenuto poi il dott. Nicola Raffaele, docente e segretario Confartigianato Vibo Valentia, focalizzando l’attenzione sull’apporto del mondo dell’Artigianato femminile alla società. A tal proposito è stata allestita un’esposizione di opere e manufatti realizzati dagli studenti dell’indirizzo “Made in Italy” dell’istituto Gagliardi-De Filippis-Prestia: l’esposizione è stata coordinata e illustrata dalla prof.ssa Maria Concetta Arango, presidente Ancos. Di rilievo anche la testimonianza personale di Caterina La Marca, che ha brevemente raccontato la sua “Storia femminile di successo”.