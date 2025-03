Rende, il centro storico dimenticato che torna protagonista solo in campagna elettorale

Il centro storico di Rende, cuore pulsante della storia cittadina, è stato per anni lasciato in uno stato di abbandono. La decisione di spostare la casa comunale a valle ha segnato, per molti, l’inizio del declino del borgo antico, che nel tempo ha visto svanire progressivamente la sua centralità. A sottolinearlo in una nota è Claudio Castiglione.

“Eppure, ciclicamente, soprattutto in prossimità delle elezioni, il centro storico torna al centro del dibattito politico. Candidati e amministratori riaffermano il loro amore per Rende, promettendo interventi e valorizzazione. Ma una volta concluso il periodo elettorale, l’attenzione svanisce e il borgo torna a essere dimenticato” aggiunge.

“Per i cittadini che vi abitano e per coloro che credono nel valore della storia e dell’identità locale, il rilancio di Rende non può essere un semplice slogan. Serve un impegno concreto per restituire al paese il suo antico splendore, partendo dalle necessità reali della comunità e da chi, da sempre, vive e ama il territorio”.