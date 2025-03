Il Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, ospite a Radio Onda Verde

Oggi alle 11:00, il Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, sarà ospite del direttore Pino Scianó su Radio Onda Verde Vibo Valentia. Sarà un’occasione per approfondire tanti temi di attualità partendo da quelli del centrale comune del Vibonese.

Chi è Fabio Signoretta

Fabio Signoretta è il Sindaco di Jonadi dal 12 giugno 2022. La sua elezione ha segnato l’inizio di una nuova fase amministrativa per il comune, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale e valorizzare le risorse del territorio. Oltre al suo ruolo istituzionale, Signoretta è molto attivo nella comunicazione con i cittadini, utilizzando diversi strumenti per condividere iniziative e progetti in corso.

Jonadi: un tuffo nella storia e nella cultura

Jonadi, noto anche come Ionadi, è un comune della provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il suo nome avrebbe origini bizantine e la sua storia è segnata da diverse dominazioni e influenze culturali. In passato, il paese fu un casale di Mileto e appartenne a importanti famiglie nobiliari.

Patrimonio artistico e religioso

Il patrimonio artistico e religioso di Jonadi è particolarmente significativo. Numerosi sono gli edifici di culto presenti nel comune, a testimonianza della profonda devozione della comunità. La chiesa matrice, dedicata a Santa Maria Maggiore, di epoca rinascimentale, custodisce un piccolo ciborio marmoreo e un ciclo di tele settecentesche. La chiesa di San Nicola, risalente al XIV secolo ma rimaneggiata alla fine del ‘700, presenta una ricca decorazione in stile rococò e conserva la statua di Santa Fara, molto venerata dagli abitanti. Un altro luogo di culto rilevante è la chiesa della Madonna degli Angeli, edificata nel XVI secolo, che custodisce una pala d’altare tardo rinascimentale.

Tradizioni e folclore

Le tradizioni e il folclore di Jonadi sono elementi fondamentali dell’identità locale. In passato, nel periodo natalizio, si svolgeva il suggestivo presepe vivente per le vie del centro storico, coinvolgendo gran parte della popolazione. Questa tradizione, più che trentennale, rappresentava un momento di forte coesione comunitaria. Le confraternite laicali hanno sempre svolto un ruolo significativo nelle celebrazioni religiose e nelle processioni, mantenendo vive le tradizioni secolari del paese.

L’amministrazione di Fabio Signoretta: progetti e iniziative

Dalla sua elezione, Fabio Signoretta ha intrapreso diverse iniziative per promuovere lo sviluppo del comune. Un esempio significativo è l’impegno per la creazione di comunità energetiche, con l’obiettivo di rendere i cittadini attori attivi nella produzione e gestione dell’energia. Inoltre, l’amministrazione comunale ha avviato progetti per valorizzare il patrimonio culturale e storico di Jonadi, promuovendo il turismo locale e sostenendo le tradizioni popolari. La comunicazione trasparente e diretta con i cittadini è un aspetto centrale del suo operato.

Prospettive future e conclusioni

L’intervista odierna su Radio Onda Verde rappresenta un’opportunità per conoscere più da vicino le sfide e le opportunità che Jonadi sta affrontando sotto la guida del Sindaco Fabio Signoretta. La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo sostenibile e la partecipazione attiva dei cittadini sono temi centrali per il futuro del comune.

L’impegno dell’amministrazione nel preservare le tradizioni e nel promuovere l’innovazione lascia intravedere prospettive positive per Jonadi, rafforzando l’identità locale e migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti. L’intervento del Sindaco offrirà una panoramica completa sul comune, mettendo in luce la ricchezza storica e culturale, le iniziative in corso e le ambizioni per il futuro.