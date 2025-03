Tarquinia, l’Istituto San Benedetto celebra la Giornata della Donna con un corteo nel centro storico

Il 7 marzo, con un giorno di anticipo rispetto alla Giornata Internazionale della Donna, l’Istituto San Benedetto di Tarquinia ha celebrato l’importante ricorrenza con un’iniziativa che ha coinvolto attivamente tutti gli studenti. Come di consueto, la scuola ha sospeso le attività didattiche per permettere un momento di riflessione sulla condizione femminile, scegliendo quest’anno un approccio tematico che ha esplorato il ruolo della donna nella società e nella storia.

Il corteo è partito alle 8:30, con la partecipazione di tutte le classi, dalle scuole medie alle superiori, che hanno percorso il centro storico della città. Ogni fermata del corteo ha rappresentato un’opportunità per approfondire temi legati a figure femminili storiche, letterarie e artistiche. Gli studenti hanno recitato i versi di Vincenzo Cardarelli, si sono fermati davanti al teatro intitolato a Rossella Falk, e hanno esplorato la storia della Monaca di Monza e di Letizia Bonaparte nei monasteri locali. Hanno anche discusso del diritto di voto per le donne in piazza Matteotti e visitato il Museo Archeologico Nazionale, dove è stata presentata la Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi.

Durante il corteo, gli studenti hanno indossato un rametto di mimosa e un fiocchetto rosa in sostegno all’associazione Tarquinia in Rosa, attiva nella prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa ha visto la partecipazione anche dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Sara Corridoni, e ha suscitato l’interesse di molti cittadini e passanti.

In concomitanza con la giornata, è stato lanciato un concorso d’arte, quest’anno incentrato su un contest fotografico: gli studenti, armati di smartphone e fotocamere, hanno immortalato scorci di Tarquinia e momenti significativi della giornata. Le foto migliori saranno premiate dalla scuola.