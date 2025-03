Morea si libera dalle illusioni con “Dopo l’Ipnosi”

Con Dopo l’Ipnosi, Morea si spoglia delle illusioni e racconta con forza e determinazione la fine di una relazione fondata su menzogne e manipolazione. Il brano, caratterizzato da un rock intenso e potente, esprime il momento esatto in cui si spezza l’incantesimo e si trova il coraggio di vedere la realtà. La voce di Morea si fa portavoce di un’emozione viscerale, alternando momenti più introspettivi a esplosioni di energia che amplificano il senso di liberazione. Con un arrangiamento curato da Roberto Cannizzaro, Dopo l’Ipnosi diventa un inno per chiunque abbia vissuto un’esperienza simile. Morea ci ha raccontato la genesi di questo brano e il suo significato più profondo.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Il mio nuovo singolo, Dopo l’ipnosi, nasce da un momento molto intenso della mia vita: la fine della storia con il mio primo amore. È stata una relazione che mi ha segnato profondamente, una sorta di “ipnosi” in cui idealizzavo quella persona. Mi sembrava tutto perfetto, ma solo perché lo vedevo attraverso i miei occhi, che avevano dipinto una realtà diversa. Dopo l’ipnosi rappresenta quel risveglio, quel momento in cui ho ritrovato la mia libertà e il mio valore.

Il testo è molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Dopo l’ipnosi é nato da una mia esperienza personale, La canzone è nata inizialmente come uno sfogo di rabbia, un modo per dire a lui che per me non era più nulla e che ero rinata. Ma col tempo, ho capito che è molto di più: è un inno al coraggio. Ci vuole forza per aprire gli occhi, per rendersi conto che una relazione, per quanto importante, può diventare tossica. E soprattutto, ci vuole coraggio per scegliere di amare prima di tutto sé stessi.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

In Dopo l’ipnosi emerge completamente la mia anima rock, che magari nelle canzoni precedenti era più soft. Questa volta ho voluto essere più forte, più diretta e, in un certo senso, anche più “cattiva” in tutto e per tutto: nelle parole, nell’interpretazione e nel sound. È una canzone che grida quello che sentivo dentro, senza filtri. In studio abbiamo lavorato tantissimo per rendere giustizia alle emozioni che provavo. Ogni arrangiamento, ogni dettaglio è stato pensato per amplificare quel mix di rabbia, coraggio e liberazione. Abbiamo sperimentato con suoni più incisivi, chitarre potenti e una produzione che potesse trasmettere tutta l’energia e l’intensità di quel momento. È stato un lavoro intenso, ma incredibilmente appagante, perché sentivo che stavo davvero dando voce a quella parte di me che aveva bisogno di essere ascoltata.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spero che il pubblico provi un mix di emozioni forti ascoltando Dopo l’ipnosi. Vorrei che si sentissero liberati, come se trovassero il coraggio di affrontare qualcosa che li tiene bloccati, proprio come ho fatto io. Questa canzone non è solo uno sfogo, ma un messaggio di consapevolezza e di crescita personale. Spero che chi la ascolta possa riconoscersi nelle parole e sentirsi incoraggiato a mettere sé stesso al primo posto, a capire che merita di più, proprio come ho fatto io.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Sì, Dopo l’ipnosi è sicuramente il primo passo verso un progetto più ampio. Questo singolo è solo l’inizio di un percorso che sto costruendo con passione e determinazione. Nei prossimi mesi, potete aspettarvi nuove canzoni che continueranno a raccontare la mia evoluzione, con suoni ancora più ricercati e temi sempre più profondi. Voglio portare avanti questa crescita musicale e personale, quindi preparatevi a sentire un lato di me sempre più completo e autentico.