Radio Valentina Soverato: domani la replica di “Ingresso Libero” con Frank Teti

Per chi si fosse perso la diretta di Ingresso Libero, il programma di Radio Valentina Soverato condotto da Frank Teti, ci sarà una nuova occasione per riascoltare le interviste e gli approfondimenti di questa settimana. Domani, alla stessa ora (ore 11/12), andrà in onda la replica della puntata, offrendo agli ascoltatori l’opportunità di scoprire storie ed eventi di grande interesse.

Tra gli argomenti trattati nella trasmissione, spicca il Progetto “Seconda Chance”, un’iniziativa di inclusione e formazione per i detenuti del carcere di Vibo Valentia, realizzata in collaborazione con l’azienda Mulinum. Il progetto mira a offrire nuove opportunità di reinserimento attraverso la lavorazione artigianale del pane e dei prodotti da forno.

Spazio anche ai racconti di chi ha scelto la Calabria come nuova casa. Tra gli ospiti, l’antropologa Ana Rosa Louis, originaria dell’Inghilterra, che ha condiviso la sua esperienza di vita e il legame con il territorio calabrese.

Infine, non poteva mancare un focus sulla musica con l’atteso ritorno dell’evento dedicato ai vinili a Catanzaro, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del suono analogico e delle rarità discografiche.

La replica della puntata andrà in onda domani, domenica, alle 11:00. Per seguire la trasmissione, basterà sintonizzarsi sulle frequenze FM 96.1 – 100.6 o ascoltare la diretta streaming sul sito www.radiovalentina.com. Gli ascoltatori potranno inoltre interagire con il programma inviando messaggi al numero WhatsApp 333 779 0177.

Un’occasione per non perdere i contenuti esclusivi di Ingresso Libero e restare aggiornati sulle iniziative culturali e sociali del territorio.