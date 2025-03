Perugia. Castel del Piano: modifiche alla circolazione stradale e provvedimenti per il passaggio della Tirreno-Adriatico

Per garantire la sicurezza stradale e gestire al meglio il flusso di traffico, l’Amministrazione Comunale ha recentemente adottato alcune misure significative.

A seguito dell’alto numero di incidenti verificatisi in via dei Narcisi, nella località Casaglia, è stato deciso di installare un nuovo impianto semaforico. Questo intervento introdurrà il senso unico alternato lungo il tratto indicato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per gli automobilisti e i pedoni. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà ripristinato l’impianto semaforico sulla strada Perugia/Ponte Valleceppi, una misura necessaria per far fronte all’aumento del traffico nella zona.

Un altro importante provvedimento riguarda il passaggio della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, che attraverserà il territorio comunale il 12 marzo, tra le 13:30 e le 14:40. In occasione di questo evento, la Polizia Locale ha disposto la sospensione temporanea della circolazione almeno 45 minuti prima dell’arrivo della carovana ciclistica. Il percorso interesserà diverse località del comune, tra cui Tavernelle, la variante, Castel del Piano, e il centro abitato. Successivamente, i ciclisti proseguiranno verso Pila, San Martino in Colle e San Martino in Campo, per poi uscire dal comune in direzione Torgiano.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle modifiche alla viabilità e a seguire le indicazioni fornite dalla Polizia Locale per garantire un passaggio sicuro e ordinato della manifestazione sportiva.