De Pinto (Lega) in prima linea per la Pace Fiscale: domani raccolta firme a Vibo Marina

Mino De Pinto, esponente vibonese della Lega, ha espresso il suo fermo impegno su due temi cruciali per il futuro del paese e della comunità internazionale: la Pace Fiscale e la necessità di una pace immediata in Ucraina. In un intervento postato sui social, De Pinto ha ringraziato calorosamente le numerose persone che si sono recate al gazebo del partito, dimostrando il proprio sostegno alla proposta di Pace Fiscale. “Spero che il Decreto venga presto approvato, portando sollievo a tutte le famiglie e le imprese che stanno lottando con il fisco”, ha dichiarato De Pinto.

Inoltre, l’esponente leghista ha sottolineato la sua preoccupazione per l’andamento del conflitto in Ucraina, che dura ormai da tre anni. “Basta con questa guerra, è arrivato il momento di negoziare la Pace. Se non lo facciamo, rischiamo di trovarci in un conflitto che potrebbe sfociare in una guerra mondiale”, ha avvertito De Pinto.

Infine, ha rinnovato l’invito a unire le forze per una stabilità nazionale e internazionale, rilanciando il suo supporto al Centrodestra e alla Lega, che, secondo lui, sono le uniche forze politiche in grado di portare una vera svolta.

“Domani pomeriggio saremo presenti a Vibo Marina”, ha concluso, confermando l’impegno continuo del partito sul territorio e la volontà di far sentire la propria voce su tematiche decisive per il futuro.