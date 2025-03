Il supermodello Fabio Mancini giudice a scuola per la gara culinaria di healthy food nella Giornata Mondiale dell’Obesità

Castellaneta. Giornata strepitosa presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “Mauro Perrone” di Castellaneta, diretto dal prof. Fabio Grimaldi; il mondo della cucina e della salute si sono incontrate in un evento imperdibile per una grande gara culinaria dedicata all’healthy food, che ha visto protagonisti gli studenti appassionati di cucina dei nutrizionisti in una sfida all’ultimo piatto.

L’iniziativa, organizzata dall’Ambulatorio Pediatrico di Castellaneta, sotto la direzione della dott.ssa Iolanda Chinellato, e dalla dott.ssa Mary Lista, dietista nutrizionista, inserito nelle iniziative legate alla Giornata Mondiale dell’Obesità, è stata supportato dal Fabio Mancini a European School Project.

Fabio Mancini, l’iconico supermodello di fama internazionale, volto storico di Giorgio Armani, ambasciatore italiano in Europa, con il suo progetto ha promosso messaggi educativi e sani stili di vita, sensibilizzando i giovani sui rischi connessi all’obesità infantile e sull’importanza di una corretta alimentazione.

Il progetto è nato con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata, dimostrando che il gusto e il benessere possono andare di pari passo.

Durante l’evento, oltre alla competizione tra i partecipanti, si sono tenuti interventi scientifici a cura di esperti in nutrizione, medici e ricercatori, che hanno approfondito l’importanza di una dieta equilibrata per la salute e il benessere quotidiano.

“Siamo entusiasti di poter unire la passione per la cucina con un messaggio di educazione alimentare”, ha affermato la dott.ssa Chinellato.

“L’healthy food non è solo una tendenza, ma una necessità per il benessere di tutti”, ha aggiunto la dott.ssa Lista.

La gara è stato un bellissimo pretesto per dimostrare che mangiare sano può essere anche gustoso e creativo.

Diventerà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cucina e della salute? Da non perdere la seconda edizione.