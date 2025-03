Bianca Barnat e Federico Gerolin eletti alla finale nazionale “The Look of the Year” Italy

Metti assieme una squadra di seri professionisti, vestiti di prestigiosi brand italiani, sponsor di alto livello, un pool di straordinari parrucchieri e truccatori e, soprattutto, l’entusiasmo del Direttore Nazionale Mario D’Ovidio e della Direttrice Organizzativa, compagna anche nella vita, Veronica Caruso, ed ecco svelata la ricetta, per un concorso di bellezza, una manifestazione di alta moda, ed uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Il NU Levante di Catania è stata la suggestiva e straordinaria location che ha ospitato la Finale Nazionale del “The Look of the Year” Italy, con la presenza di 50 modelle/i provenienti da diverse regioni d’Italia per contendersi i titoli del prestigioso concorso di moda. La lunga kermesse, costellata da momenti di puro spettacolo, ha visto i protagonisti della competizione sfilare per brand siciliani prestigiosi. Di rilevante importanza le uscite di 3 grandi aziende dell’arte orafa siciliana, eccellenza al 100% made in Italy e con orgoglio made in Sicily, ovvero G.B Orafi di Alfredo Barrale, Fancs V. di Simona Elia ed Officina 73 di Marco Orestano.

Di alto impatto la collezione di costumi “Ad Astra Collection” della stilista Federica Motta, realizzati per spiriti liberi ed atlete. Così come “l’Haute Couture” di Pina Grasso, con una collezione che rappresenta un’esplosione di colori e tessuti di altissimo pregio. Ospite d’eccezione Angelo Famao, che ha presentato il progetto ZOE, brano studiato per dire NO alla violenza sulle donne. A curare il look delle finaliste/i la D’Ovidio Multiproject Academy.

A presentare la kermesse un trio d’eccezione, composto da Angelo Palermo, Elisabetta Baviera e la modella Olga Merendino, brillanti ed ineccepibili nella conduzione. La Direzione Nazionale, per il quarto anno consecutivo, è affidata a Mario D’Ovidio, uno degli scouter di moda più influenti nel panorama nazionale, nonché titolare della Face Models MDM, Agenzia di moda esclusivista del Concorso, che opera in tutto il territorio Nazionale ed Internazionale e Direttore della D’Ovidio Multiproject Academy. Mario D’Ovidio, vanta un’esperienza pluriennale nel settore della moda, avendo organizzato centinaia di grandi eventi in tutta Italia, prima di ricoprire l’attuale incarico, ed essendo affiancato da una straordinaria Direttrice Organizzativa, responsabile area back stage e Mental Coach, Veronica Caruso, psicologa e psicoterapeuta. A presiedere la commissione tecnica, un parterre di spessore composto, oltre che dal Direttore Nazionale Mario D’Ovidio, da Daniele Chitè, esperto fotografo di moda, Vincenzo Stroscio, giornalista, Lucio di Mauro, giornalista, presentatore e conduttore televisivo, Massimo Leotta, Make Up Artist di fama mondiale e docente, Rosa Platania Creatrice di Moda, Angelo Famao, cantante di fama nazionale, Chiara Messina, Fashion Designer che usa il software di Modellista CAD per creare i suoi capi, alcuni pubblicati su Vogue, Tullio Tomasino, stravagante ed eclettico personaggio televisivo, concorrente del GF 10.

Il lungo e attento lavoro della commissione tecnica, coadiuvata dal Direttore Nazionale, ha portato alla scelta di rappresentanti dei 6 titoli di TLOY 41^ edizione, che rappresenteranno l’Italia alla Finale Mondiale, in programma all’ARISTON di Sanremo, dal 09 al 13 di Marzo.

La vincitrice di questa 41^ Edizione è stata la splendida BIANCA BARNAT, THE LOOK OF THE YEAR ITALY WOMAN, 22 anni, siciliana, di Catania che, insieme alle vincitrici degli altri prestigiosi titoli, si è aggiudicata il pass per la finalissima. FEDERICO GEROLIN, 25 ANNI, romano, si è aggiudicato il titolo THE LOOK OF THE YEAR ITALY MAN.

Le ragazze/i che accederanno alla finale mondiale, saranno in tutto 21, oltre a Bianca e Federico, sono in ordine sparso: Letizia Giarrizzo, Cosima Cassina, Giorgia Zaros, Marian Pellegrinet, Jouhara El Ouazzani, Paola Infantino, Benedetto Caponnetto, Raimondo Corio, Giuseppe Bianchi, Marika Ascia, Francesca Deon, Theodora Catalano, Eleonora Brunelli, Edna Rotic, Michelle Frulloni, Paola Schillaci, Aurora Basso, Giovanna Ferron, Karin Chiomento.

“Raccolgo un’eredità importante e spero di essere all’altezza di chi mi ha preceduto – ha detto un emozionato Mario D’Ovidio – proseguendo il lavoro di scouting iniziato molti anni fa, con la ricerca capillare nel territorio di giovani talenti nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, a beneficio di tutte coloro che sognano un futuro brillante in questo ambito”. “Questo prestigioso incarico rappresenta per me un’ulteriore opportunità di crescita individuale e collettiva – ha proseguito il neo direttore – e può svolgere un ruolo propulsivo a sostegno dell’industria moda e spettacolo. La promozione, valorizzazione ed il supporto ai giovani talenti emergenti, rappresentano per me il pilastro fondamentale della nostra Organizzazione, offrendo loro un importante palcoscenico di risonanza”.

Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista hanno iniziato la propria carriera da THE LOOK OF THE YEAR, manifestazione mondiale legata al mondo del modeling e osservatorio di ricerca privilegiato sulle future top model, in grado di coinvolgere ogni anno oltre 50 Paesi del mondo.

La storia del concorso THE LOOK OF THE YEAR, rappresenta oggi la competizione mondiale più prestigiosa che decreta, di anno in anno, gli standard di stile, bellezza e personalità. Dal 1983, la finale mondiale di THE LOOK OF THE YEAR ospita una commissione tecnica composta dai più riconosciuti professionisti del mondo dell’immagine: stilisti, fotografi, scouter e modelli di fama mondiale.

Lo staff organizzatore di “The Look of The Year”, attraversa ogni anno, in lungo e in largo, l’Italia, “illuminandola di bellezza”, in compagnia di cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Le ragazze, hanno il privilegio, di sfilare, per la finale internazionale, nello straordinario teatro Ariston di Sanremo, palcoscenico importante per la kermesse più seguita in Italia, il Festival della Canzone Italiana.

Le aspiranti modelle, tutte motivate, affermano: “si partecipa con la speranza di essere notate da qualche importante addetto ai lavori ed avere dunque la possibilità di cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della moda. Tutto un bel sogno anche perché indossare capi di alta moda è veramente emozionante”.

Definire la bellezza, in tutte le sue infinite sfaccettature, è quasi impossibile ma, un dato è assolutamente inconfutabile: la bellezza è qualcosa che genera piacere in chi la possiede e in chi la osserva. Da sempre le donne desiderano essere belle, ma di certo, mai come oggi. La bellezza italiana, torna a splendere, come il sole del nostro territorio, che oltre ai canoni estetici coniuga, moda, arte e spettacolo.

Una serata riuscitissima, grazie alla perfetta organizzazione e alla partecipazione di importanti ospiti che Mario D’Ovidio e Veronica Caruso, hanno fortemente voluto per questa edizione.

