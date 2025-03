Trump ripristina la pena di morte federale: revocata la moratoria di Biden

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che annulla la moratoria sulla pena di morte federale introdotta da Joe Biden nel 2021. La nuova direttiva impone al procuratore generale di richiedere la pena capitale “indipendentemente da altri fattori” nei casi che coinvolgono l’uccisione di un agente delle forze dell’ordine o reati capitali commessi da persone “illegalmente presenti” negli Stati Uniti.

Inoltre, l’ordine prevede misure per garantire agli Stati un’adeguata fornitura di farmaci per l’iniezione letale. Attualmente, solo tre imputati restano nel braccio della morte, dopo che Biden ha commutato 37 condanne capitali in ergastolo.