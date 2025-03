Silvana Costa – Primo posto sezione poesia al concorso Arte e Poesia S.Valentino

Vibo Valentia – Al primo posto si è classificata Silvana Costa nella sezione poesia al concorso Arte e Poesia San Valentino a cura di Sonia Demurtas, la sua lirica intitolata: “Leggimi” una poesia breve ma potente, le parole si snodano in un delicato soffio di vento e penetrano direttamente nei meandri del cuore. Per quanto riguarda il concorso Arte e Poesia San Valentino: l’adesione degli artisti e dei poeti è stata straordinaria – ha commentato Sonia Demurtas, esperta di arte contemporanea e poetessa, scrittrice e critica d’arte emozionale, impegnata nella comunicazione artistica della premiazione. Ciò ha permesso al comitato scientifico, del quale hanno fatto parte professionisti e colleghi come Carmen Corrado, Lucia De Cicco e Sator, Giuseppe Gattuso, di selezionare artisti e poeti importanti, che si sono distinti per originalità in un concorso che sale sempre più di prestigio e qualità.

Silvana Costa. Poetessa dall’animo nobile, risiede a Serra San Bruno , dove esercita la professione di insegnante di scuola primaria. Ama i bambini, la poesia, ed ogni espressione “Liriche visioni” artistica. Ha esordito come autrice di liriche in collaborazione con la Rivista Santa Maria del Bosco , pubblicata a Serra San Bruno dal 2004. Due finora le sue pubblicazioni, del 2016 e “Nel silenzio dell’anima” del 2021. Proprio in questi giorni è in lavorazione anche un altra prestigiosa pubblicazione, si tratta del libro Albo d’oro dei Poeti , un volume dove è presente con altri 10 poeti alcuni residenti in Italia altri all’estero. In Albo D’oro la poetessa ha 10 pagine per fare conoscere le sue composizioni più belle. Con il suo linguaggio poetico Silvana Costa desidera vergare il rispetto tra gli uomini, l’amore, il desiderio di maternità, tracciando sul quaderno della vita i valori sani che ogni donna custodisce dentro di sé. La sua poesia, si sviluppa guardando al dopo con forza e coraggio; il suo dire esprime consapevolezza e scivola ad inseguire versi ricchi di accelerazioni emotive; vibra nelle sue poesie un silenzio disarmante che sprigiona una grande malinconia, eppure nello stesso tempo quel silenzio diviene messaggio d’amore, di speranza e di pace; Partecipa al concorso Natale in Arte e Poesia 2024 , ottenendo l’inserimento automatico in Albo D’oro degli artisti e Poeti, confermando la sua bravura poetica ed il suo saper emozionare.

Co. Rino Logiacco