Crollo di una palazzina a Bari: verifiche in corso dopo il cedimento di un pilastro

Una palazzina nel quartiere Carrassi di Bari, già sgomberata mesi fa per essere stata dichiarata pericolante, è crollata tra via De Amicis e corso Benedetto Croce. Non è ancora chiaro se ci siano persone coinvolte nel crollo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, il personale del 118 e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per accertare la situazione. La zona è stata delimitata per motivi di sicurezza.

L’edificio, dichiarato inagibile e sgomberato a febbraio dello scorso anno a causa di problemi statici a un pilastro centrale, era stato puntellato per evitare danni maggiori. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento, ma secondo i primi accertamenti, l’edificio è imploso a causa del cedimento proprio di quel pilastro.

Attualmente, i tecnici del Comune e i vigili del fuoco stanno monitorando la situazione, effettuando verifiche anche sulla palazzina adiacente, che potrebbe essere sgomberata per prevenire ulteriori rischi. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali vittime.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha dichiarato: “Dobbiamo capire se qualcuno, trasgredendo l’ordinanza di sgombero, abbia continuato ad utilizzare gli appartamenti. Ora la priorità è capire se c’erano persone dentro”. Ha anche aggiunto che l’ordinanza di sgombero, adottata il 24 febbraio 2024, indicava i pericoli e invitava i proprietari a dotarsi di un progetto di consolidamento statico, sottolineando che i lavori di consolidamento sono iniziati solo una settimana fa, nonostante i rischi segnalati dai tecnici comunali.